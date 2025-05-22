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Таиланд обязал бывшего премьер-министра выплатить 305 млн долларов компенсации за ущерб от ее "рисовой" схемы

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Верховный суд обязал Йинлак Чинават компенсировать ущерб от программы поддержки фермеров. В 2017 году ее приговорили к 5 годам за халатность.

Таиланд обязал бывшего премьер-министра выплатить 305 млн долларов компенсации за ущерб от ее "рисовой" схемы

Верховный административный суд Таиланда обязал бывшую премьер-министрку Йинглак Чинават, находящуюся в добровольном изгнании, выплатить более 10 миллиардов бат (приблизительно $305 миллионов) за масштабные убытки, которые нанесла государству ее неудачная программа субсидирования фермеров. Из-за нее в 2017 году чиновницу приговорили к 5 годам заключения за служебную халатность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации издания, 22 мая суд Таиланда принял решение по делу бывшей премьерки Йинглак Чинават, обязав ее компенсировать государству 10 миллиардов бат (около $305 миллионов) за убытки, связанные с провальной программой поддержки фермеров, которая действовала во время ее пребывания у власти.

Этот приговор стал продолжением длительной судебной истории, которая берет начало еще с 2017 года, когда Йинглак была признана виновной в служебной халатности и заочно приговорена к пяти годам лишения свободы. Политик до сих пор живет за границей, чтобы избежать тюремного заключения.

Суд отметил, что Йинглак "исполняла обязанности с грубой халатностью, что нанесло ущерб государству, и поэтому должна выплатить компенсацию". В то же время суд признал, что предыдущее обязательство выплатить 35 миллиардов бат было незаконным и превышало допустимые пределы ответственности.

Решение суда было принято на фоне политического возвращения партии "Феу Тай" к власти, которое произошло менее чем за два года до этого, а также после громкого возвращения ее брата Таксина в Таиланд после 15-летнего изгнания. Семья Шинаватов и дальше настаивает, что стала мишенью политической расправы со стороны армии и консервативного истеблишмента.

Комментируя приговор, Йинглак заявила: "Приказ о выплате 10 миллиардов бат является чрезмерным".

Добавим

Йинглак, представительница политической династии Шинаватов и младшая сестра бывшего премьера Таиланда Таксина Чинавата, пришла к власти в 2011 году и покинула должность вскоре перед военным переворотом в 2014-м. Сейчас она является тетей действующего премьера Паэтонґтана Чинавата.

Рисовая программа, которую активно продвигала партия Pheu Thai, предусматривала закупку риса у фермеров по ценам, которые на 50% превышали рыночные. В результате на складах накопились миллионы тонн непроданного зерна, а государство понесло миллиардные убытки.

Тайскому застройщику предъявлено обвинение из-за обрушения высотки в Бангкоке во время мартовского землетрясения16.05.25, 15:51 • 2377 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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