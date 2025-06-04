Таиланд усилит контроль за казино для развития отрасли и борьбы с отмыванием денег

Таиланд планирует фиксировать и контролировать финансовые операции посетителей казино, чтобы предотвратить отмывание денег в регионе. Правительство пытается убедить оппонентов законопроекта о легализации игорных заведений как части новых интегрированных курортов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Страна Юго-Восточной Азии будет обеспечивать соблюдение правил ответственной игры, включая запрет рекламы казино и отказ во въезде лицам, которые, как считается, несут "финансовые риски", заявил заместитель генерального секретаря премьер-министра Петонгтарна Чинавата - Суксит Шричомкхван.

Правила азартных игр в Таиланде будут внедрены по образцу Сингапура, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые ограничивают количество лицензий и требуют огромных инвестиций.

Каждый развлекательный комплекс в Таиланде потребует минимальных инвестиций в размере почти 3 миллиарда долларов, сказал он.

Администрация Петонгтарн Чинават была вынуждена отложить законопроект о легализации казино в начале этого года из-за усиления сопротивления со стороны религиозных групп, сетей, выступающих против азартных игр, и некоторых политических партий. Правительство представило свою инициативу как способ повысить привлекательность туристической отрасли, ключевого столпа экономики Таиланда.

Если законопроект будет принят, это может открыть путь для Таиланда к освоению доли растущего мирового рынка игр наряду с Макао и Сингапуром, а также к использованию еще одного потенциального двигателя роста для стимулирования вялой экономики. По словам чиновников, Wynn Resorts Ltd. и MGM Resorts International проявили заинтересованность в инвестировании в тайские казино.

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Так называемые развлекательные комплексы могут увеличить количество иностранных туристов на 5-20% и увеличить средние расходы на человека за поездку в 3-5 раз. Но критики плана развития казино утверждают, что игорные заведения будут подпитывать зависимость от азартных игр и принесут пользу крупному бизнесу и иностранным компаниям, кроме того превратятся в цеха по отмыванию денег.

Отмывание денег в этих помещениях будет практически невозможным" из-за строгого контроля. Даже операторы заинтересованы конкурировать в строго регулируемой среде - пояснил Суксит.

Напомним

Верховный административный суд Таиланда обязал бывшего премьер-министра Йинлак Чинават, которая находится в добровольном изгнании, выплатить более 10 миллиардов бат (примерно $305 миллионов) за масштабные убытки, которые нанесла государству ее неудачная программа субсидирования фермеров. Из-за нее в 2017 году чиновницу приговорили к 5 годам заключения за служебную небрежность.