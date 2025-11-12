Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи: погиб человек, страны снова на пороге войны - Reuters

$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1708 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6758 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10538 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15302 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33851 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59028 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79243 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122386 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56033 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84209 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5246 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23366 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18069 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43450 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122386 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13373 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44367 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46237 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30370 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44743 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи: погиб человек, страны снова на пороге войны - Reuters

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Обострение ситуации на границе между Камбоджей и Таиландом 12 ноября привело к гибели одного человека. Таиланд требует извинений от Камбоджи из-за обвинений в установке новых мин, ранивших солдата.

Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи: погиб человек, страны снова на пороге войны - Reuters

В результате обострения ситуации на границе между Камбоджей и Таиландом в среду, 12 ноября, погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что требует от Камбоджи извинений после обвинений в установке новых мин, которые в понедельник, 10 ноября, ранили таиландского солдата.

В ответ Таиланд заявил, что приостанавливает действие усиленного перемирия, которое обе страны подписали в прошлом месяце в присутствии президента США Дональда Трампа. Это произошло во вторник, 11 ноября.

Камбоджа отрицает обвинения в том, что она установила новые мины, и призвала Таиланд соблюдать мирное соглашение.

Напомним

В июле 2025 года УНН передавал, что на границе между Таиландом и Камбоджей произошел вооруженный конфликт. В результате которого есть погибшие среди мирного населения. В то же время обе страны обвинили друг друга в провокациях.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Камбоджа
Reuters
Таиланд
Дональд Трамп