Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи: погиб человек, страны снова на пороге войны - Reuters
Обострение ситуации на границе между Камбоджей и Таиландом 12 ноября привело к гибели одного человека. Таиланд требует извинений от Камбоджи из-за обвинений в установке новых мин, ранивших солдата.
В результате обострения ситуации на границе между Камбоджей и Таиландом в среду, 12 ноября, погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что требует от Камбоджи извинений после обвинений в установке новых мин, которые в понедельник, 10 ноября, ранили таиландского солдата.
В ответ Таиланд заявил, что приостанавливает действие усиленного перемирия, которое обе страны подписали в прошлом месяце в присутствии президента США Дональда Трампа. Это произошло во вторник, 11 ноября.
Камбоджа отрицает обвинения в том, что она установила новые мины, и призвала Таиланд соблюдать мирное соглашение.
Напомним
В июле 2025 года УНН передавал, что на границе между Таиландом и Камбоджей произошел вооруженный конфликт. В результате которого есть погибшие среди мирного населения. В то же время обе страны обвинили друг друга в провокациях.