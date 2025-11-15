Трамп заявляет о стабилизации между Таиландом и Камбоджей после его звонков лидерам стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация между Таиландом и Камбоджей стабилизируется после его телефонного разговора с лидерами стран. Американский лидер позитивно настроен, несмотря на то, что Бангкок продолжает требовать извинений от Пномпеня за инцидент с минированием на границе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что провел отдельные телефонные разговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, пытаясь ослабить напряженность между странами после обострения пограничного конфликта. есть

Я разговаривал с премьер-министрами обеих стран, и у них все прекрасно. Я думаю, что с ними все будет хорошо – заявил Трамп журналистам.

Однако Бангкок не спешит возвращаться к режиму прекращения огня, заключенному ранее при посредничестве США и Малайзии. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул в субботу заявил, что страна не будет выполнять договоренность до тех пор, пока Камбоджа не признает нарушение и не извинится за обвинения в установке новых мин, которые ранили тайских военных. Он подчеркнул, что Таиланд "имеет право принимать любые необходимые меры для защиты своего суверенитета".

Пномпень свою причастность отрицает. Премьер Камбоджи Хун Манет в сообщении в Facebook заявил, что страна и в дальнейшем будет придерживаться соглашения о прекращении огня и готова работать в рамках согласованных механизмов сотрудничества.

По данным Белого дома, Трамп также контактировал с Малайзией. Премьер Анвар Ибрагим написал в X, что Камбоджа и Таиланд "готовы продолжать выбирать путь диалога и дипломатии как наиболее эффективный способ разрешения спора".

