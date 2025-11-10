Войска Таиланда "приостанавливают" соглашения с Камбоджей после перемирия: причина
Киев • УНН
Тайские военные приостанавливают соглашения с Камбоджей после ранения солдата на мине вблизи границы. Камбоджа выразила обеспокоенность по поводу возможной приостановки соглашения, которое предусматривало вывод тяжелого вооружения и освобождение военнопленных.
Таиландские военные "прекращают" соглашения с Камбоджей после перемирия, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа. Причиной такого решения является то, что военные Таиланда подорвались на мине вдоль границы, в результате чего ранен таиландский солдат. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
Таиландские военные приостанавливают все соглашения, пока Камбоджа не продемонстрирует четкую искренность того, что они не будут враждебными
В своем заявлении министерство иностранных дел Камбоджи выразило "серьезную обеспокоенность" возможностью приостановления Таиландом действия соглашения, которое предусматривало вывод тяжелого вооружения из приграничного района и освобождение 18 камбоджийских военнопленных, удерживаемых Таиландом, если все меры будут приняты.
Четверо таиландских солдат получили ранения в результате взрыва мины PMN-2 рано утром в понедельник во время патрулирования в провинции Сисакет в Таиланде, один из них потерял правую ногу. Вблизи места взрыва были найдены еще три мины.
На основе имеющихся доказательств можно сделать вывод, что мина была заложена путем удаления колючей проволоки и недавно установлена на таиландской земле
В заявлении камбоджийского министерства иностранных дел опровергнуты обвинения в установке новых мин.
Через несколько часов после инцидента премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракул заявил журналистам, что "все должно прекратиться, пока не будет ясности", имея в виду соглашение с Камбоджей. Он не предоставил подробностей.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии.
США и Камбоджа возобновят флагманские военные учения впервые за восемь лет после заключения мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом при участии президента США Дональда Трампа.