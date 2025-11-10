Войска Таиланда "приостанавливают" соглашения с Камбоджей после перемирия: причина

$41.980.11
ukenru
18:35 • 15300 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 23233 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 49742 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 57914 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 45653 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 51191 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 91670 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 42993 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 46983 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40110 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Графики отключений электроэнергии
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 22404 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 73281 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 81170 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 128553 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 196420 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Войска Таиланда "приостанавливают" соглашения с Камбоджей после перемирия: причина

Киев • УНН

 • 1884 просмотра

Тайские военные приостанавливают соглашения с Камбоджей после ранения солдата на мине вблизи границы. Камбоджа выразила обеспокоенность по поводу возможной приостановки соглашения, которое предусматривало вывод тяжелого вооружения и освобождение военнопленных.

Войска Таиланда "приостанавливают" соглашения с Камбоджей после перемирия: причина

Таиландские военные "прекращают" соглашения с Камбоджей после перемирия, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа. Причиной такого решения является то, что военные Таиланда подорвались на мине вдоль границы, в результате чего ранен таиландский солдат. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Таиландские военные приостанавливают все соглашения, пока Камбоджа не продемонстрирует четкую искренность того, что они не будут враждебными

- заявил главнокомандующий вооруженными силами Таиланда.

В своем заявлении министерство иностранных дел Камбоджи выразило "серьезную обеспокоенность" возможностью приостановления Таиландом действия соглашения, которое предусматривало вывод тяжелого вооружения из приграничного района и освобождение 18 камбоджийских военнопленных, удерживаемых Таиландом, если все меры будут приняты.

Четверо таиландских солдат получили ранения в результате взрыва мины PMN-2 рано утром в понедельник во время патрулирования в провинции Сисакет в Таиланде, один из них потерял правую ногу. Вблизи места взрыва были найдены еще три мины.

На основе имеющихся доказательств можно сделать вывод, что мина была заложена путем удаления колючей проволоки и недавно установлена на таиландской земле

- говорится в заявлении таиландской армии.

В заявлении камбоджийского министерства иностранных дел опровергнуты обвинения в установке новых мин.

Через несколько часов после инцидента премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракул заявил журналистам, что "все должно прекратиться, пока не будет ясности", имея в виду соглашение с Камбоджей. Он не предоставил подробностей.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии.

США и Камбоджа возобновят флагманские военные учения впервые за восемь лет после заключения мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом при участии президента США Дональда Трампа.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Камбоджа
Малайзия
Reuters
Таиланд
Дональд Трамп
Соединённые Штаты