США та Камбоджа відновлюють військові навчання після укладення мирної угоди за підтримки Трампа

Київ • УНН
США і Камбоджа відновлять флагманські військові навчання вперше за вісім років, що є останнім ознакою потепління відносин після низки угод між двома сторонами, включаючи мирну угоду з Таїландом, підтриману Трампом
Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про відновлення навчань "Ангкор Сентинел" після зустрічі зі своїм камбоджійським колегою в п'ятницю в кулуарах саміту з питань безпеки в Малайзії. Військові навчання були призупинені в 2017 році, коли Вашингтон критикував Пномпень за погіршення ситуації з правами людини та демократією.
Ця заява завершує знаменний тиждень для відносин США з Камбоджею, включаючи укладення бажаної торговельної угоди під час азіатського турне Трампа по трьох країнах. Президент США також проконтролював підписання мирної угоди, спрямованої на пом'якшення прикордонного конфлікту між Камбоджею і Таїландом, в результаті якого на початку цього року загинули десятки людей.
Згідно з повідомленням, глави оборонних відомств також обговорили участь Гегсета в майбутньому візиті військового корабля США до військово-морської бази Камбоджі в Реамі.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею та Таїландом під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії.