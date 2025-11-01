$42.080.01
США та Камбоджа відновлюють військові навчання після укладення мирної угоди за підтримки Трампа

Київ • УНН

 • 762 перегляди

США та Камбоджа відновлюють військові навчання вперше за вісім років після укладення мирної угоди між Камбоджею та Таїландом за участі президента США Дональда Трампа. Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про відновлення навчань "Ангкор Сентинел" після зустрічі зі своїм камбоджійським колегою в Малайзії.

США та Камбоджа відновлюють військові навчання після укладення мирної угоди за підтримки Трампа

США і Камбоджа відновлять флагманські військові навчання вперше за вісім років після укладення мирної угоди між Камбоджею та Таїландом за участі президента США Дональда Трампа. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

США і Камбоджа відновлять флагманські військові навчання вперше за вісім років, що є останнім ознакою потепління відносин після низки угод між двома сторонами, включаючи мирну угоду з Таїландом, підтриману Трампом

- пише видання.

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про відновлення навчань "Ангкор Сентинел" після зустрічі зі своїм камбоджійським колегою в п'ятницю в кулуарах саміту з питань безпеки в Малайзії. Військові навчання були призупинені в 2017 році, коли Вашингтон критикував Пномпень за погіршення ситуації з правами людини та демократією.

Ця заява завершує знаменний тиждень для відносин США з Камбоджею, включаючи укладення бажаної торговельної угоди під час азіатського турне Трампа по трьох країнах. Президент США також проконтролював підписання мирної угоди, спрямованої на пом'якшення прикордонного конфлікту між Камбоджею і Таїландом, в результаті якого на початку цього року загинули десятки людей.

Згідно з повідомленням, глави оборонних відомств також обговорили участь Гегсета в майбутньому візиті військового корабля США до військово-морської бази Камбоджі в Реамі.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею та Таїландом під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії.

Павло Башинський

