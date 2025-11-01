США та Камбоджа відновлюють військові навчання після укладення мирної угоди за підтримки Трампа

США та Камбоджа відновлюють військові навчання вперше за вісім років після укладення мирної угоди між Камбоджею та Таїландом за участі президента США Дональда Трампа. Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про відновлення навчань "Ангкор Сентинел" після зустрічі зі своїм камбоджійським колегою в Малайзії.