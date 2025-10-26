Трамп взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею та Таїландом
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп у неділю взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею та Таїландом під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії. Він приписав собі врегулювання конфлікту, який раніше призвів до загибелі десятків мирних жителів та сотень тисяч переселенців.
Деталі
Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул разом із Трампом та прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом підписали угоду під час церемонії на сцені перед фоном, на якому зображено герб Сполучених Штатів та фразу "забезпечення миру".
Напруженість на кордоні між двома країнами переросла у п'ятиденний конфлікт у липні, в результаті якого загинули десятки мирних жителів та сотні тисяч людей залишили свої домівки.
Трамп взяв на себе заслугу у врегулюванні конфлікту. Початкове припинення вогню, досягнуте в Малайзії, було підписано 28 липня після того, як президент США провів телефонні розмови з лідерами обох сторін та попередив обидві сторони, що він не укладатиме торговельних угод з жодною з них, якщо конфлікт продовжиться.
Доповнення
За офіційними даними відбувся обмін пострілами та обстріли бойовими гранатами. Крихка угода щодо миру між двома сусідами з Південно-Східної Азії під загрозою.
Таїланд і Камбоджа у четвер досягли угоди про 13-пунктний план впровадження припинення вогню, щоб послабити напруженість на спірному кордоні після п'яти днів збройних зіткнень минулого місяця, що підтвердили в урядах двох країн.