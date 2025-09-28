Таїланд та Камбоджа обмінялися пострілами на кордоні та звинуваченнями на сесії ООН
Київ • УНН
На кордоні Таїланду та Камбоджі відбулася ескалація бойових дій з обміном пострілами та обстрілами бойовими гранатами. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку конфлікту, ставлячи під загрозу мирну угоду.
За офіційними даними відбувся обмін пострілами та обстріли бойовими гранатами. Крихка угода щодо миру між двома сусідами з Південно-Східної Азії під загрозою.
Передає УНН із посиланням на Вangkok Рost та Het Nieuwsblad.
Деталі
У суботу з'явилася заява речника тайської армії Вінтайя Суварі про те, що військові Таїланду стали свідками того, що "камбоджійські солдати відкрили вогонь у зоні конфлікту Чонг Ан Ма в провінції Убон Ратчатані".
Зазначимо, що у камбоджійської сторони була своя версія того, що сталося.
Міністерство оборони Камбоджі повідомляє, що тайські війська "спочатку обстріляли військову базу Ан Сех зі стрілецької зброї та мінометів", а камбоджійські війська, згідно із заявою профільного відомства, повністю готові захищати територіальну цілісність країни.
На 80-ї загальній сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, обидві країни представили разюче різні версії ескалації прикордонної напруженості.
Міністр закордонних справ Камбоджі Прак Сокхонн звинуватив Таїланд у примусовому виселенні камбоджійських цивільних осіб, - тайські представники за його словами, вдались до сили, а не до узгоджених механізмів для вирішення прикордонних суперечок.
Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу різко дорікнув Камбоджі, заявивши, що він був змушений переписати підготовлену промову після того, що він назвав "жалюгідними зауваженнями" свого камбоджійського колеги.
Нагадаємо
У липні 2025 року УНН передавав, що на кордоні між Тайландом і Камбоджею стався збройний конфлікт. В результаті якого є загиблі серед мирного населення. Водночас обидві країни звинувачують одна одну в провокаціях.