Таиланд и Камбоджа обменялись выстрелами на границе и обвинениями на сессии ООН
На границе Таиланда и Камбоджи произошла эскалация боевых действий с обменом выстрелами и обстрелами боевыми гранатами. Обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта, ставя под угрозу мирное соглашение.
Детали
В субботу появилось заявление представителя тайской армии Винтайя Сувари о том, что военные Таиланда стали свидетелями того, что "камбоджийские солдаты открыли огонь в зоне конфликта Чонг Ан Ма в провинции Убон Ратчатани".
Отметим, что у камбоджийской стороны была своя версия произошедшего.
Министерство обороны Камбоджи сообщает, что тайские войска "сначала обстреляли военную базу Ан Сех из стрелкового оружия и минометов", а камбоджийские войска, согласно заявлению профильного ведомства, полностью готовы защищать территориальную целостность страны.
На 80-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций обе страны представили поразительно разные версии эскалации пограничной напряженности.
Министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхонн обвинил Таиланд в принудительном выселении камбоджийских гражданских лиц, - тайские представители, по его словам, прибегли к силе, а не к согласованным механизмам для разрешения пограничных споров.
Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу резко упрекнул Камбоджу, заявив, что он был вынужден переписать подготовленную речь после того, что он назвал "жалкими замечаниями" своего камбоджийского коллеги.
Напомним
В июле 2025 года УНН передавал, что на границе между Таиландом и Камбоджей произошел вооруженный конфликт. В результате которого есть погибшие среди мирного населения. В то же время обе страны обвиняют друг друга в провокациях.