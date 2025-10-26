Трамп принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул вместе с Трампом и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом подписали соглашение во время церемонии на сцене перед фоном, на котором изображен герб Соединенных Штатов и фраза "обеспечение мира".

Напряженность на границе между двумя странами переросла в пятидневный конфликт в июле, в результате которого погибли десятки мирных жителей и сотни тысяч людей покинули свои дома.

Трамп взял на себя заслугу в урегулировании конфликта. Первоначальное прекращение огня, достигнутое в Малайзии, было подписано 28 июля после того, как президент США провел телефонные разговоры с лидерами обеих сторон и предупредил обе стороны, что он не будет заключать торговых сделок ни с одной из них, если конфликт продолжится.

Дополнение

По официальным данным произошел обмен выстрелами и обстрелы боевыми гранатами. Хрупкое соглашение о мире между двумя соседями из Юго-Восточной Азии под угрозой.

Таиланд и Камбоджа в четверг достигли соглашения о 13-пунктном плане внедрения прекращения огня, чтобы ослабить напряженность на спорной границе после пяти дней вооруженных столкновений в прошлом месяце, что подтвердили в правительствах двух стран.