Трамп принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп в воскресенье принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии. Он приписал себе урегулирование конфликта, который ранее привел к гибели десятков мирных жителей и сотен тысяч переселенцев.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул вместе с Трампом и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом подписали соглашение во время церемонии на сцене перед фоном, на котором изображен герб Соединенных Штатов и фраза "обеспечение мира".
Напряженность на границе между двумя странами переросла в пятидневный конфликт в июле, в результате которого погибли десятки мирных жителей и сотни тысяч людей покинули свои дома.
Трамп взял на себя заслугу в урегулировании конфликта. Первоначальное прекращение огня, достигнутое в Малайзии, было подписано 28 июля после того, как президент США провел телефонные разговоры с лидерами обеих сторон и предупредил обе стороны, что он не будет заключать торговых сделок ни с одной из них, если конфликт продолжится.
Дополнение
По официальным данным произошел обмен выстрелами и обстрелы боевыми гранатами. Хрупкое соглашение о мире между двумя соседями из Юго-Восточной Азии под угрозой.
Таиланд и Камбоджа в четверг достигли соглашения о 13-пунктном плане внедрения прекращения огня, чтобы ослабить напряженность на спорной границе после пяти дней вооруженных столкновений в прошлом месяце, что подтвердили в правительствах двух стран.