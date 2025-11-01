США и Камбоджа возобновляют военные учения после заключения мирного соглашения при поддержке Трампа
Киев • УНН
США и Камбоджа возобновляют военные учения впервые за восемь лет после заключения мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом при участии президента США Дональда Трампа. Министр обороны США Пит Хегсет объявил о возобновлении учений "Ангкор Сентинел" после встречи со своим камбоджийским коллегой в Малайзии.
Министр обороны США Пит Хэгсет объявил о возобновлении учений "Ангкор Сентинел" после встречи со своим камбоджийским коллегой в пятницу в кулуарах саммита по вопросам безопасности в Малайзии. Военные учения были приостановлены в 2017 году, когда Вашингтон критиковал Пномпень за ухудшение ситуации с правами человека и демократией.
Это заявление завершает знаменательную неделю для отношений США с Камбоджей, включая заключение желанного торгового соглашения во время азиатского турне Трампа по трем странам. Президент США также проконтролировал подписание мирного соглашения, направленного на смягчение пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом, в результате которого в начале этого года погибли десятки людей.
Согласно сообщению, главы оборонных ведомств также обсудили участие Хэгсета в предстоящем визите военного корабля США на военно-морскую базу Камбоджи в Реаме.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии.