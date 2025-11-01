$42.080.01
08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Эксклюзив
07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
США и Камбоджа возобновляют военные учения после заключения мирного соглашения при поддержке Трампа

Киев • УНН

 • 386 просмотра

США и Камбоджа возобновляют военные учения впервые за восемь лет после заключения мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом при участии президента США Дональда Трампа. Министр обороны США Пит Хегсет объявил о возобновлении учений "Ангкор Сентинел" после встречи со своим камбоджийским коллегой в Малайзии.

США и Камбоджа возобновляют военные учения после заключения мирного соглашения при поддержке Трампа

США и Камбоджа возобновят флагманские военные учения впервые за восемь лет после заключения мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом при участии президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

США и Камбоджа возобновят флагманские военные учения впервые за восемь лет, что является последним признаком потепления отношений после ряда соглашений между двумя сторонами, включая мирное соглашение с Таиландом, поддержанное Трампом

- пишет издание.

Министр обороны США Пит Хэгсет объявил о возобновлении учений "Ангкор Сентинел" после встречи со своим камбоджийским коллегой в пятницу в кулуарах саммита по вопросам безопасности в Малайзии. Военные учения были приостановлены в 2017 году, когда Вашингтон критиковал Пномпень за ухудшение ситуации с правами человека и демократией.

Это заявление завершает знаменательную неделю для отношений США с Камбоджей, включая заключение желанного торгового соглашения во время азиатского турне Трампа по трем странам. Президент США также проконтролировал подписание мирного соглашения, направленного на смягчение пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом, в результате которого в начале этого года погибли десятки людей.

Согласно сообщению, главы оборонных ведомств также обсудили участие Хэгсета в предстоящем визите военного корабля США на военно-морскую базу Камбоджи в Реаме.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии.

Павел Башинский

