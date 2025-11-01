США и Камбоджа возобновляют военные учения после заключения мирного соглашения при поддержке Трампа

США и Камбоджа возобновляют военные учения впервые за восемь лет после заключения мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом при участии президента США Дональда Трампа. Министр обороны США Пит Хегсет объявил о возобновлении учений "Ангкор Сентинел" после встречи со своим камбоджийским коллегой в Малайзии.