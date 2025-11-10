Війська Таїланду "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я: причина

$41.960.02
19:55 • 10665 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27064 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35271 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52709 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34043 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50584 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41572 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22960 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24865 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26295 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні
11 листопада, 16:44
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні
11 листопада, 17:24
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов
11 листопада, 18:13
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів
11 листопада, 19:26
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом
11 листопада, 13:27
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
11 листопада, 13:01
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою
10 листопада, 14:34
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів
11 листопада, 14:28
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів
11 листопада, 09:14
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці
10 листопада, 13:25
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта
10 листопада, 10:51
Війська Таїланду "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я: причина

Київ • УНН

 • 11976 перегляди

Тайські військові призупиняють угоди з Камбоджею після поранення солдата на міні поблизу кордону. Камбоджа висловила занепокоєння щодо можливого призупинення угоди, яка передбачала виведення важкого озброєння та звільнення військовополонених.

Війська Таїланду "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я: причина

Тайські військові "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я, укладеного за посередництва президента США Дональда Трампа. Причиною такого рішення є те, що військові Таїланду підірвалися на міні вздовж кордону, в результаті якого поранено тайського солдата. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Тайські військові призупиняють усі угоди, доки Камбоджа не продемонструє чітку щирість того, що вони не будуть ворожими

- заявив головнокомандувач збройних сил Таїланду.

У своїй заяві міністерство закордонних справ Камбоджі висловило "серйозне занепокоєння" можливістю призупинення Таїландом дії угоди, яка передбачала виведення важкого озброєння з прикордонного району та звільнення 18 камбоджійських військовополонених, що утримуються Таїландом, якщо всі заходи будуть вжиті.

Четверо тайських солдатів отримали поранення внаслідок вибуху міни PMN-2 рано вранці в понеділок під час патрулювання в провінції Сісакет у Таїланді, один з них втратив праву ногу. Поблизу місця вибуху було знайдено ще три міни.

На основі наявних доказів можна зробити висновок, що міна була закладена шляхом видалення колючого дроту та нещодавно встановлена ​​на тайській землі

- йдеться в заяві тайської армії.

У заяві камбоджійського міністерства закордонних справ спростовано звинувачення у встановленні нових мін.

Через кілька годин після інциденту прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чанвіракул заявив журналістам, що "все має припинитися, доки не буде ясності", маючи на увазі угоду з Камбоджею. Він не надав подробиць.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею та Таїландом під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії.

США і Камбоджа відновлять флагманські військові навчання вперше за вісім років після укладення мирної угоди між Камбоджею та Таїландом за участі президента США Дональда Трампа.

Павло Башинський

Сутички
Камбоджа
Малайзія
Reuters
Таїланд
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки