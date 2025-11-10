Війська Таїланду "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я: причина
Київ • УНН
Тайські військові призупиняють угоди з Камбоджею після поранення солдата на міні поблизу кордону. Камбоджа висловила занепокоєння щодо можливого призупинення угоди, яка передбачала виведення важкого озброєння та звільнення військовополонених.
Тайські військові "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я, укладеного за посередництва президента США Дональда Трампа. Причиною такого рішення є те, що військові Таїланду підірвалися на міні вздовж кордону, в результаті якого поранено тайського солдата. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
Тайські військові призупиняють усі угоди, доки Камбоджа не продемонструє чітку щирість того, що вони не будуть ворожими
У своїй заяві міністерство закордонних справ Камбоджі висловило "серйозне занепокоєння" можливістю призупинення Таїландом дії угоди, яка передбачала виведення важкого озброєння з прикордонного району та звільнення 18 камбоджійських військовополонених, що утримуються Таїландом, якщо всі заходи будуть вжиті.
Четверо тайських солдатів отримали поранення внаслідок вибуху міни PMN-2 рано вранці в понеділок під час патрулювання в провінції Сісакет у Таїланді, один з них втратив праву ногу. Поблизу місця вибуху було знайдено ще три міни.
На основі наявних доказів можна зробити висновок, що міна була закладена шляхом видалення колючого дроту та нещодавно встановлена на тайській землі
У заяві камбоджійського міністерства закордонних справ спростовано звинувачення у встановленні нових мін.
Через кілька годин після інциденту прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чанвіракул заявив журналістам, що "все має припинитися, доки не буде ясності", маючи на увазі угоду з Камбоджею. Він не надав подробиць.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею та Таїландом під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії.
США і Камбоджа відновлять флагманські військові навчання вперше за вісім років після укладення мирної угоди між Камбоджею та Таїландом за участі президента США Дональда Трампа.