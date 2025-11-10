Війська Таїланду "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я: причина

Тайські військові "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я, укладеного за посередництва президента США Дональда Трампа. Причиною такого рішення є те, що військові Таїланду підірвалися на міні вздовж кордону, в результаті якого поранено тайського солдата. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Тайські військові призупиняють усі угоди, доки Камбоджа не продемонструє чітку щирість того, що вони не будуть ворожими - заявив головнокомандувач збройних сил Таїланду.

У своїй заяві міністерство закордонних справ Камбоджі висловило "серйозне занепокоєння" можливістю призупинення Таїландом дії угоди, яка передбачала виведення важкого озброєння з прикордонного району та звільнення 18 камбоджійських військовополонених, що утримуються Таїландом, якщо всі заходи будуть вжиті.

Четверо тайських солдатів отримали поранення внаслідок вибуху міни PMN-2 рано вранці в понеділок під час патрулювання в провінції Сісакет у Таїланді, один з них втратив праву ногу. Поблизу місця вибуху було знайдено ще три міни.

На основі наявних доказів можна зробити висновок, що міна була закладена шляхом видалення колючого дроту та нещодавно встановлена ​​на тайській землі - йдеться в заяві тайської армії.

У заяві камбоджійського міністерства закордонних справ спростовано звинувачення у встановленні нових мін.

Через кілька годин після інциденту прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чанвіракул заявив журналістам, що "все має припинитися, доки не буде ясності", маючи на увазі угоду з Камбоджею. Він не надав подробиць.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею та Таїландом під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії.

США і Камбоджа відновлять флагманські військові навчання вперше за вісім років після укладення мирної угоди між Камбоджею та Таїландом за участі президента США Дональда Трампа.