Пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи обостряется: идет массовая эвакуация населения под авиаударами

Эксклюзив
14:13 • 2920 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 5606 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 10637 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 10690 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 14392 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 13990 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15067 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16132 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 34646 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21705 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 10637 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 24579 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 34646 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 46452 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 47734 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Индия
Пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи обостряется: идет массовая эвакуация населения под авиаударами

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Столкновения между Таиландом и Камбоджей вновь резко обострились. Камбоджа заявила о новых авиаударах со стороны Таиланда, а вдоль спорного региона вспыхнули ожесточенные бои с использованием артиллерии.

Пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи обостряется: идет массовая эвакуация населения под авиаударами
Фото: AP

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей вновь резко обострились в четверг после и без того напряженной недели. Камбоджа заявила о новых авиаударах со стороны Таиланда, а вдоль спорного региона вспыхнули ожесточенные бои с использованием артиллерии. Обе страны обвиняют друг друга в нарушении суверенитета. Об этом сообщают мировые СМИ, пишет УНН.

Детали

Масштабная боевая активность началась после столкновения в воскресенье, нарушившего перемирие, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа в июле. Сообщается, что на этой неделе уже погибло около двух десятков человек, а сотни тысяч были вынужденно перемещены по обе стороны границы.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются, Трамп заявил о намерении вмешаться10.12.25, 18:36 • 3430 просмотров

Министерство обороны Камбоджи заявило, что тайский истребитель сбросил три бомбы, обвинив Таиланд в нарушении международного права и использовании "всех видов тяжелого вооружения". 

Жители массово бегут из приграничных районов: "Мое сердце чуть не разорвалось, потому что я так боялась, что меня убьют", – рассказала Reuters Чай Рей, работница казино, сбежавшая с семьей.

Война между Таиландом и Камбоджей: авиаудары привели к срыву хрупкого перемирия – стороны обвиняют друг друга08.12.25, 18:12 • 3120 просмотров

Камбоджа создала более 100 эвакуационных центров в шести провинциях, которые приняли около 130 000 человек. Однако из-за скорости и масштабов перемещения возникла острая нехватка жилья, еды, питьевой воды и санитарных средств, о чем сообщил Джейнес Имануэль Гинтинг, национальный директор World Vision.

Бои продолжаются два дня: Камбоджа обещает ожесточенную борьбу против Таиланда в условиях эскалации пограничного конфликта09.12.25, 17:04 • 2850 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Камбоджа
благотворительность
Reuters
Дональд Трамп