Пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи обостряется: идет массовая эвакуация населения под авиаударами

Фото: AP

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей вновь резко обострились в четверг после и без того напряженной недели. Камбоджа заявила о новых авиаударах со стороны Таиланда, а вдоль спорного региона вспыхнули ожесточенные бои с использованием артиллерии. Обе страны обвиняют друг друга в нарушении суверенитета. Об этом сообщают мировые СМИ, пишет УНН.

Детали

Масштабная боевая активность началась после столкновения в воскресенье, нарушившего перемирие, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа в июле. Сообщается, что на этой неделе уже погибло около двух десятков человек, а сотни тысяч были вынужденно перемещены по обе стороны границы.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются, Трамп заявил о намерении вмешаться

Министерство обороны Камбоджи заявило, что тайский истребитель сбросил три бомбы, обвинив Таиланд в нарушении международного права и использовании "всех видов тяжелого вооружения".

Жители массово бегут из приграничных районов: "Мое сердце чуть не разорвалось, потому что я так боялась, что меня убьют", – рассказала Reuters Чай Рей, работница казино, сбежавшая с семьей.

Война между Таиландом и Камбоджей: авиаудары привели к срыву хрупкого перемирия – стороны обвиняют друг друга

Камбоджа создала более 100 эвакуационных центров в шести провинциях, которые приняли около 130 000 человек. Однако из-за скорости и масштабов перемещения возникла острая нехватка жилья, еды, питьевой воды и санитарных средств, о чем сообщил Джейнес Имануэль Гинтинг, национальный директор World Vision.

Бои продолжаются два дня: Камбоджа обещает ожесточенную борьбу против Таиланда в условиях эскалации пограничного конфликта