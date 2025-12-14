$42.270.00
У Таїланді ввели комендантську годину в прибережних районах на кордоні з Камбоджею

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Таїланд запровадив комендантську годину у провінції Трат на кордоні з Камбоджею через поширення боїв. Жителям заборонено залишати домівки з 19:00 до 5:00 без дозволу військових або місцевої влади.

У Таїланді ввели комендантську годину в прибережних районах на кордоні з Камбоджею

Таїланд, на тлі поширення боїв із Камбоджею на прибережні райони спірного прикордонного регіону на узбережжі Сіамської затоки, оголосив комендантську годину у своїй південно-східній провінції Трат, що межує із камбоджійською провінцією Кох Конг.  Про це повідомляє тайське видання The Nation, пише УНН.

Відповідно до Закону про воєнний стан 1914 року, комендантська година має на меті підтримку стабільності, безпеки та громадського порядку, а також забезпечення захисту національного суверенітету, територіальної цілісності, життя та майна громадян Таїланду від зовнішніх загроз

- йдеться у заяві військового командування місцевого гарнізону.

Згідно з наказом, комендантська година поширюється на п’ять районів провінції Трат на кордоні з Камбоджею. Мешканцям заборонено залишати домівки з 19.00 до 5.00, а у разі термінової потреби вони повинні отримати дозвіл від військових, поліцейських або місцевих адміністративних посадовців, таких як голови підрайонів та сільські старости.

Військові також заявили, що суворо контролюватимуть дотримання обмежень комендантської години, пересування людей та проводитимуть обшуки у випадках виникнення підозр щодо загроз безпеці.

Як зазначається, наказ про комендантську годину залишатиметься чинним до повідомлення про його скасування чи зміну часу.

Це вже другий регіон Таїланду, де оголосили комендантську годину: раніше такий режим запровадили у східній провінції Сакео, і він досі чинний.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Таїланду розпустив парламент через три місяці після вступу на посаду, відкриваючи шлях до загальних виборів на початку наступного року. Цей крок відбувся на тлі нових смертельних сутичок між Таїландом і Камбоджею.

Ольга Розгон

