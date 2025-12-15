$42.190.08
Таїланд перекривав маршрут постачання палива до Лаосу через посилення конфлікту на кордоні з Камбоджею

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Таїланд зупинив поставки палива до Лаосу через прикордонний пункт Чонг-Мек, побоюючись перенаправлення до Камбоджі. Це рішення пов'язане з конфліктом на кордоні та розвідувальними даними про постачання палива камбоджійським військам.

Таїланд перекривав маршрут постачання палива до Лаосу через посилення конфлікту на кордоні з Камбоджею

Таїландські військові у понеділок заявили, що зупинили поставки палива через прикордонний контрольно-пропускний пункт з Лаосом через побоювання, що його перенаправлять до Камбоджі, з якою ведеться запеклий прикордонний конфлікт. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Речник Міністерства оборони Таїланду контр-адмірал Сурасант Конгсірі заявив, що військові обмежили переміщення всіх поставок палива через прикордонний пункт Чонг-Мек до Лаосу після отримання розвідувальних даних про те, що вони спрямовуються камбоджійським військам.

"Наш намір не полягає в тому, щоб завдати шкоди народу чи уряду Лаосу", – сказав він.

Лаос поки ніяк це не прокоментував. 

Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного14.12.25, 15:06 • 3266 переглядiв

Військові також розглядають можливість обмеження руху тайських суден у "зонах високого ризику" у камбоджійських водах, де по них можуть відкрити вогонь, але, за даними влади, такі заходи не вплинуть на поставки з інших країн.

Значна частина імпорту камбоджійського рафінованого палива, такого як бензин, газойль та реактивне паливо, надходить морським шляхом, хоча точного відсотока частки ринку нема. 

Сінгапур є найбільшим постачальником цього палива до Камбоджі, згідно з даними відстеження суден Kpler, і обсяги наразі цього року склали близько 915 000 метричних тонн.

Дані свідчать, що обсяги імпорту з Таїланду цього року впали приблизно до 30 000 тонн, порівняно з менш ніж 180 000 тонн минулого року.

У заяві, опублікованій у п'ятницю, міністерство енергетики Таїланду заявило, що з липня експорт нафти до Камбоджі припинився.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Таїланду розпустив парламент через три місяці після вступу на посаду, відкриваючи шлях до загальних виборів на початку наступного року. Цей крок відбувся на тлі нових смертельних сутичок між Таїландом і Камбоджею.

Також Таїланд запровадив комендантську годину у провінції Трат на кордоні з Камбоджею через поширення боїв. Жителям заборонено залишати домівки з 19:00 до 5:00 без дозволу військових або місцевої влади.

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Сутички
Камбоджа
Лаос
Reuters
Таїланд
Сінгапур