Таїланд перекривав маршрут постачання палива до Лаосу через посилення конфлікту на кордоні з Камбоджею
Київ • УНН
Таїланд зупинив поставки палива до Лаосу через прикордонний пункт Чонг-Мек, побоюючись перенаправлення до Камбоджі. Це рішення пов'язане з конфліктом на кордоні та розвідувальними даними про постачання палива камбоджійським військам.
Таїландські військові у понеділок заявили, що зупинили поставки палива через прикордонний контрольно-пропускний пункт з Лаосом через побоювання, що його перенаправлять до Камбоджі, з якою ведеться запеклий прикордонний конфлікт. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Речник Міністерства оборони Таїланду контр-адмірал Сурасант Конгсірі заявив, що військові обмежили переміщення всіх поставок палива через прикордонний пункт Чонг-Мек до Лаосу після отримання розвідувальних даних про те, що вони спрямовуються камбоджійським військам.
"Наш намір не полягає в тому, щоб завдати шкоди народу чи уряду Лаосу", – сказав він.
Лаос поки ніяк це не прокоментував.
Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного14.12.25, 15:06 • 3266 переглядiв
Військові також розглядають можливість обмеження руху тайських суден у "зонах високого ризику" у камбоджійських водах, де по них можуть відкрити вогонь, але, за даними влади, такі заходи не вплинуть на поставки з інших країн.
Значна частина імпорту камбоджійського рафінованого палива, такого як бензин, газойль та реактивне паливо, надходить морським шляхом, хоча точного відсотока частки ринку нема.
Сінгапур є найбільшим постачальником цього палива до Камбоджі, згідно з даними відстеження суден Kpler, і обсяги наразі цього року склали близько 915 000 метричних тонн.
Дані свідчать, що обсяги імпорту з Таїланду цього року впали приблизно до 30 000 тонн, порівняно з менш ніж 180 000 тонн минулого року.
У заяві, опублікованій у п'ятницю, міністерство енергетики Таїланду заявило, що з липня експорт нафти до Камбоджі припинився.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Таїланду розпустив парламент через три місяці після вступу на посаду, відкриваючи шлях до загальних виборів на початку наступного року. Цей крок відбувся на тлі нових смертельних сутичок між Таїландом і Камбоджею.
Також Таїланд запровадив комендантську годину у провінції Трат на кордоні з Камбоджею через поширення боїв. Жителям заборонено залишати домівки з 19:00 до 5:00 без дозволу військових або місцевої влади.