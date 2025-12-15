Таиланд перекрыл маршрут поставки топлива в Лаос из-за усиления конфликта на границе с Камбоджей

Таиландские военные в понедельник заявили, что остановили поставки топлива через пограничный контрольно-пропускной пункт с Лаосом из-за опасений, что оно будет перенаправлено в Камбоджу, с которой ведется ожесточенный пограничный конфликт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Представитель Министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири заявил, что военные ограничили перемещение всех поставок топлива через пограничный пункт Чонг-Мек в Лаос после получения разведывательных данных о том, что они направляются камбоджийским войскам.

«Наше намерение не состоит в том, чтобы нанести ущерб народу или правительству Лаоса», – сказал он.

Лаос пока никак это не прокомментировал.

Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном ударе, унесшем жизнь первого гражданского лица

Военные также рассматривают возможность ограничения движения тайских судов в «зонах высокого риска» в камбоджийских водах, где по ним могут открыть огонь, но, по данным властей, такие меры не повлияют на поставки из других стран.

Значительная часть импорта камбоджийского рафинированного топлива, такого как бензин, газойль и реактивное топливо, поступает морским путем, хотя точного процента доли рынка нет.

Сингапур является крупнейшим поставщиком этого топлива в Камбоджу, согласно данным отслеживания судов Kpler, и объемы на данный момент в этом году составили около 915 000 метрических тонн.

Данные свидетельствуют, что объемы импорта из Таиланда в этом году упали примерно до 30 000 тонн по сравнению с менее чем 180 000 тонн в прошлом году.

В заявлении, опубликованном в пятницу, министерство энергетики Таиланда заявило, что с июля экспорт нефти в Камбоджу прекратился.

Напомним

Премьер-министр Таиланда распустил парламент через три месяца после вступления в должность, открывая путь к всеобщим выборам в начале следующего года. Этот шаг произошел на фоне новых смертельных столкновений между Таиландом и Камбоджей.

Также Таиланд ввел комендантский час в провинции Трат на границе с Камбоджей из-за распространения боев. Жителям запрещено покидать дома с 19:00 до 5:00 без разрешения военных или местных властей.