В Бангкоке произошел смертельный пожар в баре, погибли по меньшей мере 27 человек
Киев • УНН
В Бангкоке в баре произошел смертельный пожар, погибли 27 человек. Премьер-министр Таиланда прибыл на место, причины устанавливаются.
В столице Таиланда Бангкоке в ночь на понедельник произошел масштабный пожар в популярном баре, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По словам властей Таиланда, еще несколько пострадавших были госпитализированы. На место трагедии прибыл премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун, который сообщил, что причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Пожар вспыхнул в заведении, расположенном в районе Чатучак в центре Бангкока.
Правоохранители и спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, а расследование причин трагедии продолжается.
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