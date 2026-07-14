Не менее 28 человек погибли в результате пожара в баре Бангкока, десятки пострадавших
Киев • УНН
В Бангкоке в баре Rong Beer Na Lat Phrao произошел пожар, в результате которого погибли 28 человек, 71 пострадал. Большинство погибших найдены в туалетах, предварительной причиной называют короткое замыкание.
По меньшей мере 28 человек погибли, еще 71 пострадал в результате масштабного пожара, вспыхнувшего поздно вечером в воскресенье в баре Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак в Бангкоке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По данным властей, 25 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 14 получили травмы средней тяжести, а 32 – легкие ранения. По словам очевидцев, пожар начался возле сцены заведения, после чего пламя быстро охватило помещение, пропало электроснабжение, а бар заполнил густой дым. Большинство погибших спасатели обнаружили в туалетах, где люди пытались спрятаться.
Большинство погибших были найдены в туалетах. Когда вспыхнул пожар, они запаниковали. Света не было
Предварительное расследование указывает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в системе кондиционирования, однако окончательных выводов пока нет. Власти также проверяют информацию о возможных препятствиях возле аварийного выхода и роль легковоспламеняющихся материалов в отделке потолка, которые могли способствовать стремительному распространению огня.
Премьер-министр Таиланда посетил место трагедии, а власти пообещали провести полное расследование причин пожара.
В Бангкоке произошел смертельный пожар в баре, погибли по меньшей мере 27 человек12.07.26, 23:48 • 3524 просмотра