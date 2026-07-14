Не менее 28 человек погибли в результате пожара в баре Бангкока, десятки пострадавших

По меньшей мере 28 человек погибли, еще 71 пострадал в результате масштабного пожара, вспыхнувшего поздно вечером в воскресенье в баре Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак в Бангкоке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

По данным властей, 25 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 14 получили травмы средней тяжести, а 32 – легкие ранения. По словам очевидцев, пожар начался возле сцены заведения, после чего пламя быстро охватило помещение, пропало электроснабжение, а бар заполнил густой дым. Большинство погибших спасатели обнаружили в туалетах, где люди пытались спрятаться.

Большинство погибших были найдены в туалетах. Когда вспыхнул пожар, они запаниковали. Света не было