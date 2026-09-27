Вода после наводнения в Бангкоке отступает: власти эвакуировали более 4 тыс. человек

Стихийное бедствие в Бангкоке. Фото: Reuters

В воскресенье в некоторых районах Бангкока вода начала отступать после прекращения ливней, которые накануне вызвали сильные наводнения и вынудили власти объявить столицу Таиланда зоной стихийного бедствия, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Администрация Бангкока поздно вечером в субботу сообщила, что дождь стих и небо прояснилось, что позволило властям активизировать работы по отводу воды из каналов и снижению ее уровня. Чиновники ожидали, что наводнение будет постепенно спадать, если не будет новых осадков.

В Бангкок пришла большая вода. Фото: Reuters

За 48 часов (по состоянию на субботу) в Бангкоке выпало почти 300 мм осадков, что привело к затоплению главных дорог и частичному погружению автомобилей в воду. Городская администрация сообщила о подготовке 233 временных пунктов размещения и эвакуации в них около 4200 человек.

Напомним

Власти Бангкока объявили о стихийном бедствии в столице Таиланда в субботу, 26 сентября, после почти 48 часов сильного ливня, в результате которого были затоплены дома, магазины и дороги, а жители были вынуждены пробираться через глубокую воду.