Бангкок оголосив стихійне лихо після кількох днів злив і повеней - затоплено будинки і дороги

Влада Бангкока оголосила про стихійне лихо в столиці Таїланду в суботу, 26 вересня, після майже 48 годин сильної зливи, внаслідок якої будинки, магазини та дороги були затоплені, а жителі були змушені пробиратися крізь глибоку воду. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

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Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул скоротив поїздку до Лондона, щоб повернутися додому після того, як з післяобідньої пори четверга до ранку суботи випало майже 300 міліметрів опадів, повідомили чиновники.

Бангкоку не чужу волога погода, і вересень — це пік сезону дощів, але кілька жителів сказали, що нинішня негода відчувалася гірше, ніж зазвичай.

Столична адміністрація Бангкока (BMA) оголосила стихійне лихо для всіх 50 районів міста, що надає місцевим організаціям особливі повноваження.

Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт заявив у суботу вдень, що ситуація "стабілізувалася", додавши: "Якщо в цьому районі не буде більше дощової води, проблема буде вирішена".

"Якщо дощ припиниться, очікується, що для відведення паводкової води знадобиться два-три дні", – сказав він в оновленому повідомленні, опублікованому в соціальних мережах.

Майже безперервний дощ з четверга наповнив мережу каналів Бангкока, спрямувавши каламутну воду в навколишні будинки, ресторани, магазини та провулки.

"Наша проблема в тому, що канали повні", - сказав Чадчарт.

"Ми співпрацюємо з сусідніми провінціями та намагаємося відводити воду через інші сторони, мінімізуючи кількість, яка потрапляє до Бангкока", - додав він.

Колись назване "Венецією Сходу", місто побудоване на колишніх болотах і розташоване на висоті приблизно 1,5 метра над рівнем моря.

Раніше BMA повідомило, що насосні станції міста працюють на повну потужність, перекачуючи близько 1200 кубічних метрів на секунду в сукупності.

Репортери AFP бачили, як жителі бродили або штовхали свої мотоцикли через високу воду в кількох районах східного Бангкока, тоді як на одній головній дорозі припарковані автомобілі були частково затоплені.

У деяких магазинах спорожніли полиці, оскільки місцеві поспішали купувати предмети першої необхідності.

Чадчарт сказав, що щонайменше 13 основних доріг були затоплені, але закликав жителів не хвилюватися щодо потенційної нестачі продуктів харчування, наголосивши: "Громадськості не потрібно панікувати".

Він сказав, що близько 980 людей перебувають у тимчасових притулках, тоді як влада перевела 36 лежачих людей до лікарень. Місто також підготувало мільйон мішків з піском.

За даними департаменту водовідведення та каналізації Бангкока, вересень був більш вологим, ніж зазвичай.

У столиці Таїланду з 1 по 25 вересня випало 487 мм опадів, порівняно із середнім показником у майже 269 мм за той самий період з 1991 по 2020 рік.

Учені попереджають, що інтенсивність та частота екстремальних погодних явищ зростатимуть, оскільки планета продовжує нагріватися через викиди викопного палива.

За даними Департаменту запобігання стихійним лихам та пом'якшення їх наслідків, у суботу також повідомлялося про повені в 21 провінції Таїланду, з однією смертю.

У повідомленні йдеться про очікування подальших дощів у неділю.

Поширені по всьому Таїланду повені у 2011 році забрали життя понад 500 людей та пошкодили мільйони будинків.