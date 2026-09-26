Бангкок объявил стихийное бедствие после нескольких дней ливней и наводнений - затоплены дома и дороги

$44.9751.12
ukenru
10:30 • 3800 просмотра
Силы обороны поразили Ильский НПЗ и завод компонентов для ракет в рф - ЗеленскийVideo
10:23 • 3748 просмотра
Лига наций: Грузия-Украина - где и когда смотреть матчVideo
09:29 • 6852 просмотра
Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рфPhoto
07:54 • 9698 просмотра
Люди в оккупированных Олешках голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках - Сибига призвал мир к помощи
07:39 • 12269 просмотра
Силы обороны продолжают контролировать Доброполье несмотря на фейки минобороны рф - "Азов"Video
Эксклюзив
07:05 • 17106 просмотра
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
26 сентября, 04:31 • 20416 просмотра
Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP
26 сентября, 01:27 • 22546 просмотра
"Дипломатические отношения живы": Венгрия допускает присоединение к "Карпатской восьмёрке"
26 сентября, 00:56 • 20396 просмотра
Ночная атака дронов на Харьков: четверо раненых и горящие автомобили
25 сентября, 20:52 • 23868 просмотра
Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/2027Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.3м/с
47%
754мм
Популярные новости
В Киеве дроны попали в офисное здание, обломки упали в двух районах26 сентября, 01:55 • 12544 просмотра
Что празднуют 26 сентября в Украине и мире26 сентября, 02:58 • 11365 просмотра
Удар РФ по Запорожью: два человека могут находиться под заваламиPhotoVideo26 сентября, 03:30 • 22128 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions в размере €129 млн06:00 • 9056 просмотра
рф с ночи продолжает атаковать Киев дронами, в столичном регионе уже 7 пострадавшихPhotoVideo07:17 • 7554 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
07:05 • 17107 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 36725 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 46172 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 38948 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 35076 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
U2 отметил 50-летие концертом в школе, где начинался их путьVideo11:20 • 6 просмотра
Соцсети отказались рекламировать документальный фильм о Маске06:54 • 5808 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions в размере €129 млн06:00 • 9096 просмотра
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером25 сентября, 16:07 • 20006 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo25 сентября, 14:09 • 27467 просмотра
Актуальное
Financial Times
Социальная сеть
The Washington Post
Старлинк
The New York Times

Бангкок объявил стихийное бедствие после нескольких дней ливней и наводнений - затоплены дома и дороги

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

В Бангкоке из-за почти 300 мм осадков затопило дороги, дома и магазины. Около 980 человек эвакуировали во временные убежища.

Бангкок объявил стихийное бедствие после нескольких дней ливней и наводнений - затоплены дома и дороги

Власти Бангкока объявили столицу Таиланда зоной стихийного бедствия в субботу, 26 сентября, после почти 48 часов сильных ливней, из-за которых были затоплены дома, магазины и дороги, а жители были вынуждены пробираться через глубокую воду. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Подробности

Премьер-министр Анутин Чарнвиракул сократил поездку в Лондон, чтобы вернуться домой после того, как с послеобеденного времени четверга до утра субботы выпало почти 300 миллиметров осадков, сообщили чиновники.

Бангкоку не привыкать к влажной погоде, и сентябрь — пик сезона дождей, однако несколько жителей заявили, что нынешняя непогода ощущалась сильнее, чем обычно.

Столичная администрация Бангкока (BMA) объявила стихийное бедствие во всех 50 районах города, что наделяет местные организации особыми полномочиями.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил в субботу днем, что ситуация "стабилизировалась", добавив: "Если в этом районе больше не будет дождевой воды, проблема будет решена".

"Если дождь прекратится, ожидается, что для отвода паводковой воды потребуется два-три дня", — сказал он в обновленном сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Почти непрерывный дождь с четверга наполнил сеть каналов Бангкока, направив мутную воду в окружающие дома, рестораны, магазины и переулки.

"Наша проблема в том, что каналы заполнены", — сказал Чадчарт.

"Мы сотрудничаем с соседними провинциями и пытаемся отводить воду в других направлениях, минимизируя объем воды, поступающей в Бангкок", — добавил он.

Когда-то названный "Венецией Востока", город построен на бывших болотах и расположен примерно на высоте 1,5 метра над уровнем моря.

Ранее BMA сообщила, что насосные станции города работают на полную мощность, перекачивая в совокупности около 1200 кубических метров в секунду.

Репортеры AFP видели, как жители переходили вброд или толкали свои мотоциклы через высокую воду в нескольких районах восточного Бангкока, тогда как на одной из главных дорог припаркованные автомобили были частично затоплены.

В некоторых магазинах опустели полки, поскольку местные жители поспешили купить предметы первой необходимости.

Чадчарт сказал, что были затоплены по меньшей мере 13 основных дорог, но призвал жителей не беспокоиться по поводу потенциальной нехватки продовольствия, подчеркнув: "Общественности не нужно паниковать".

Он сказал, что около 980 человек находятся во временных убежищах, тогда как власти перевезли 36 лежачих пациентов в больницы. Город также подготовил миллион мешков с песком.

По данным департамента водоотведения и канализации Бангкока, сентябрь был более влажным, чем обычно.

В столице Таиланда с 1 по 25 сентября выпало 487 мм осадков по сравнению со средним показателем почти в 269 мм за тот же период с 1991 по 2020 год.

Ученые предупреждают, что интенсивность и частота экстремальных погодных явлений будут расти, поскольку планета продолжает нагреваться из-за выбросов ископаемого топлива.

По данным Департамента предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, в субботу также сообщалось о наводнениях в 21 провинции Таиланда, в результате которых погиб один человек.

В сообщении говорится, что в воскресенье ожидаются дальнейшие дожди.

Наводнения, распространившиеся по всему Таиланду в 2011 году, унесли жизни более 500 человек и повредили миллионы домов.

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Эвакуация
Бангкок
Дожди в Украине
Чадчарт Ситтипунт
Таиланд
Лондон