Бангкок объявил стихийное бедствие после нескольких дней ливней и наводнений - затоплены дома и дороги

Власти Бангкока объявили столицу Таиланда зоной стихийного бедствия в субботу, 26 сентября, после почти 48 часов сильных ливней, из-за которых были затоплены дома, магазины и дороги, а жители были вынуждены пробираться через глубокую воду. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

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Премьер-министр Анутин Чарнвиракул сократил поездку в Лондон, чтобы вернуться домой после того, как с послеобеденного времени четверга до утра субботы выпало почти 300 миллиметров осадков, сообщили чиновники.

Бангкоку не привыкать к влажной погоде, и сентябрь — пик сезона дождей, однако несколько жителей заявили, что нынешняя непогода ощущалась сильнее, чем обычно.

Столичная администрация Бангкока (BMA) объявила стихийное бедствие во всех 50 районах города, что наделяет местные организации особыми полномочиями.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил в субботу днем, что ситуация "стабилизировалась", добавив: "Если в этом районе больше не будет дождевой воды, проблема будет решена".

"Если дождь прекратится, ожидается, что для отвода паводковой воды потребуется два-три дня", — сказал он в обновленном сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Почти непрерывный дождь с четверга наполнил сеть каналов Бангкока, направив мутную воду в окружающие дома, рестораны, магазины и переулки.

"Наша проблема в том, что каналы заполнены", — сказал Чадчарт.

"Мы сотрудничаем с соседними провинциями и пытаемся отводить воду в других направлениях, минимизируя объем воды, поступающей в Бангкок", — добавил он.

Когда-то названный "Венецией Востока", город построен на бывших болотах и расположен примерно на высоте 1,5 метра над уровнем моря.

Ранее BMA сообщила, что насосные станции города работают на полную мощность, перекачивая в совокупности около 1200 кубических метров в секунду.

Репортеры AFP видели, как жители переходили вброд или толкали свои мотоциклы через высокую воду в нескольких районах восточного Бангкока, тогда как на одной из главных дорог припаркованные автомобили были частично затоплены.

В некоторых магазинах опустели полки, поскольку местные жители поспешили купить предметы первой необходимости.

Чадчарт сказал, что были затоплены по меньшей мере 13 основных дорог, но призвал жителей не беспокоиться по поводу потенциальной нехватки продовольствия, подчеркнув: "Общественности не нужно паниковать".

Он сказал, что около 980 человек находятся во временных убежищах, тогда как власти перевезли 36 лежачих пациентов в больницы. Город также подготовил миллион мешков с песком.

По данным департамента водоотведения и канализации Бангкока, сентябрь был более влажным, чем обычно.

В столице Таиланда с 1 по 25 сентября выпало 487 мм осадков по сравнению со средним показателем почти в 269 мм за тот же период с 1991 по 2020 год.

Ученые предупреждают, что интенсивность и частота экстремальных погодных явлений будут расти, поскольку планета продолжает нагреваться из-за выбросов ископаемого топлива.

По данным Департамента предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, в субботу также сообщалось о наводнениях в 21 провинции Таиланда, в результате которых погиб один человек.

В сообщении говорится, что в воскресенье ожидаются дальнейшие дожди.

Наводнения, распространившиеся по всему Таиланду в 2011 году, унесли жизни более 500 человек и повредили миллионы домов.