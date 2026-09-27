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Вода після повені в Бангкоку відступає: влада евакуювала понад 4 тис. людей

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Після припинення злив вода почала відступати в районах Бангкока. Повені затопили дороги, евакуйовано близько 4200 людей.

Вода після повені в Бангкоку відступає: влада евакуювала понад 4 тис. людей
Стихійне лихо у Бангкоку. Фото: Reuters

У неділю в деяких районах Бангкока вода почала відступати після припинення злив, що напередодні спричинили сильні повені та змусили владу оголосити тайську столицю зоною стихійного лиха, передає УНН із посиланням на Reuters.

Адміністрація Бангкока повідомила пізно ввечері в суботу, що дощ ущух і небо прояснилося, що дозволило владі активізувати роботи з відведення води з каналів та зниження її рівня. Посадовці очікували, що повінь поступово спадатиме, якщо не буде нових опадів.

У Бангкок прийшла велика вода. Фото: Reuters

За 48 годин (станом на суботу) у Бангкоку випало майже 300 мм опадів, що призвело до затоплення головних доріг і часткового занурення автомобілів у воду. Міська адміністрація повідомила про підготовку 233 тимчасових пунктів прихистку та евакуацію до них близько 4200 осіб.

Нагадаємо

Влада Бангкока оголосила про стихійне лихо в столиці Таїланду в суботу, 26 вересня, після майже 48 годин сильної зливи, внаслідок якої будинки, магазини та дороги були затоплені, а жителі були змушені пробиратися крізь глибоку воду. 

Антоніна Туманова

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Reuters
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