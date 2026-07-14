Пожар в баре в Бангкоке унес жизни 30 человек
Киев • УНН
Следствие проверяет, привела ли халатность к пожару в баре в Бангкоке, где погибло 30 человек. Выжившие сообщают о запертых дверях и отсутствии указателей аварийных выходов.
Власти Таиланда расследуют, не привела ли халатность к смертельному пожару в баре в Бангкоке поздно вечером в воскресенье, на фоне того, как выжившие сообщали о запертых дверях и отсутствии указателей аварийных выходов, пишет УНН со ссылкой на BBC.
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По словам полиции, использование легковоспламеняющихся материалов в качестве декора могло способствовать быстрому распространению огня, который возник возле сцены.
Это "свидетельствует о недостатке осторожности и пренебрежении безопасностью посетителей", заявил в понедельник генерал полиции Киттиратт Пханпхет.
В результате пожара погибло по меньшей мере 30 человек, еще десятки получили ранения. Спасатели нашли многих жертв в туалетах в конце бара, откуда, по мнению экспертов, они пытались сбежать, но не смогли.
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