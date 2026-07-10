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28 человек погибли в результате пожара на обувной фабрике в Китае

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

Пожар на обувной фабрике Huiteng в городе Цзиньцзян унес жизни 28 человек. Лидер Китая Си Цзиньпин приказал провести масштабные спасательные работы и привлечь виновных к ответственности.

28 человек погибли в результате пожара на обувной фабрике в Китае

28 человек погибли при пожаре на обувной фабрике на востоке Китая, сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

По данным издания, 28 человек погибли при пожаре, который произошел в четверг на обувной фабрике в деревне Цзянтоу поселка Чэньдай, административно подчиненного городу Цзиньцзян в провинции Фуцзянь.

Как отмечает Reuters, пламя охватило многоэтажное здание, в результате чего рабочие оказались в ловушке на крыше.

Пожар вспыхнул около полудня по местному времени (07:00 по Киеву) на обувной фабрике Huiteng.

По обнародованным данным, на момент пожара на фабрике находилось 239 человек, 213 человек были эвакуированы, двое из них скончались после того, как были доставлены в больницу для лечения. Еще 26 человек, о которых ранее сообщалось как о пропавших без вести на месте происшествия, были подтверждены как погибшие.

Видео, опубликованные государственными СМИ днем, показали, как пламя охватывает здание, а густой черный дым поднимается в небо. На крыше здания, окутанной клубами дыма, можно было увидеть около десятка людей, которые, по-видимому, оказались в ловушке огня.

Глава Китая Си Цзиньпин издал инструкции, призывая к масштабным спасательным работам. Он заявил, что пожар "привел к значительным жертвам" и что он произошел после ряда смертельных аварий на производственных объектах страны в течение последних месяцев. Си призвал власти строго привлечь виновных к ответственности.

Противопожарные и спасательные работы все еще продолжались, хотя открытое пламя было в основном потушено примерно к 16:00 (11:00 по Киеву), сообщил представитель местной пожарной службы государственному вещателю CCTV. Густой дым все еще поднимался с места происшествия, а несколько пожарных машин продолжали распылять воду до начала вечера четверга, указывает Xinhua.

Цзиньцзян, в прибрежной провинции Фуцзянь, является крупным центром производства обуви и одежды и часто называется "обувной столицей" Китая.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что пожар начался на первом этаже фабрики, сообщил местный чиновник CCTV. Материалы для изготовления обуви, хранившиеся в здании, были легковоспламеняющимися и могли вызвать быстрое распространение пожара, сказал чиновник.

Из-за имеющихся материалов и клеев запах на месте происшествия был резким, что вызывало раздражение глаз, сообщает CCTV. Большое количество предметов также было накоплено на лестничных клетках, что препятствовало спасательным и пожаротушительным работам, цитирует пожарных государственный вещатель.

Руководящие лица компании и "другой соответствующий персонал" были взяты под стражу, а банковские счета компании заморожены, сообщает Xinhua.

Согласно официальным данным, тысячи компаний, входящих в состав обувного сектора Цзиньцзяна, произвели более 1,2 миллиарда пар обуви в 2024 году, что составляет 20% мирового производства.

Масштабный пожар произошел на парковке BYD в Китае14.04.26, 09:51 • 4419 просмотров

Юлия Шрамко

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