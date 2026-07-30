В Украине проверят все укрытия гражданской защиты, чиновники уже получили поручение - Корецкий

На Украине срочно проверят все укрытия гражданской защиты на предмет их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан. Соответствующие поручения получили все ответственные должностные лица. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.

Профильные министерства, службы совместно с областными военными администрациями, включая Киевскую городскую военную администрацию и органы местного самоуправления в зонах своей ответственности срочно проверят все укрытия гражданской защиты на предмет их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан. Все – без исключения. Соответствующие поручения получили все ответственные должностные лица - сообщил Корецкий.

Премьер подчеркнул, что доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность есть, но тревога еще не объявлена. В условиях постоянной угрозы баллистики областные власти, городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной потребности защиты людей.

Не может на пятом году полномасштабной войны в украинских городах вообще возникать проблема с доступом к укрытиям. Это недопустимо. Люди должны всегда иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть в укрытия, особенно когда существует угроза по баллистике. И это персональная ответственность каждого должностного лица - резюмировал Корецкий.

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