В Украине хотят изменить требования к укрытиям - в Раде зарегистрировали законопроект

$44.620.1351.160.10
ukenru
13:54 • 504 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
12:08 • 9040 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
11:19 • 18683 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
11:18 • 15386 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
11:00 • 14666 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
10:58 • 12374 просмотра
Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза
10:32 • 9842 просмотра
Оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспорту у фронта и в приграничье - ГУР
09:59 • 10533 просмотра
На Гавайях зафиксировали новое извержение вулкана КилауэаVideo
Эксклюзив
09:43 • 12352 просмотра
В Перинатальном центре Киева родилась тройня
17 июля, 06:58 • 14491 просмотра
"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.8м/с
25%
748мм
Популярные новости
Ультиматум Apple от РФ: Кремль готовит предпосылки для легализации цифрового занавеса17 июля, 04:31 • 6398 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 18739 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 15385 просмотра
россия массированно атакует газодобывающий объект в Харьковской области, работа остановлена - Нафтогаз10:19 • 10454 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 15514 просмотра
публикации
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты13:54 • 506 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 15740 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 32494 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 35247 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 43008 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Прокудин Александр Сергеевич
Брэд Питт
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Киевская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов13:57 • 2 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP13:42 • 632 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 15580 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 18958 просмотра
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 51208 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Фильм
9К720 Искандер
Хранитель

В Украине хотят изменить требования к укрытиям - в Раде зарегистрировали законопроект

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Группа нардепов зарегистрировала законопроект, который предусматривает обязательные видеокамеры и ежемесячные проверки укрытий. Также предлагается запретить приватизацию защитных сооружений.

В Украине хотят изменить требования к укрытиям - в Раде зарегистрировали законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, которым предлагается изменить требования к укрытиям в Украине. В частности, предлагается устанавливать камеры видеонаблюдения в укрытиях, проводить периодические проверки, а также предусмотреть наличие всех необходимых для жизнеобеспечения инженерных сетей и приборов. Об этом передает УНН со ссылкой на законопроект №15397.

Детали

Согласно законопроекту, планируется установить, что требования по содержанию, обустройству и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, осуществлению учета фонда защитных сооружений гражданской защиты, определению критериев невозможности дальнейшего содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты, оформлению документов, подтверждающих такую невозможность, определяются Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Требования к укрытиям должны предусматривать:

  • герметичность защитного сооружения гражданской защиты (кроме противорадиационного укрытия);
    • наличие всех необходимых для жизнеобеспечения инженерных сетей и приборов (электро- и водоснабжения, вентиляции, отопления, канализации, связи и оповещения);
      • наличие теплых вещей, лекарственных средств и другого имущества (в том числе необходимых запасов питьевой воды, теплых вещей, электрогенератора), инструментов, предусмотренных соответствующими нормами принадлежности и перечнями, установленными для эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты в соответствии с законодательством;
        • исправность и комплектность оборудования;
          • определение ответственного лица по обслуживанию защитного сооружения гражданской защиты;
            • принятие мер по обеспечению нахождения защитного сооружения гражданской защиты в пригодном для использования состоянии, соответствующем нормам по эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

              Также планируется установить, что укрытия, в виде исключения, могут использоваться в мирное время для хозяйственных, культурных и бытовых нужд в порядке, определяемом Кабмином.

              В условиях военного положения использование укрытия для культурных и бытовых нужд будет запрещаться.

              Кроме того, предлагается ввести запрет на приватизацию укрытий.

              Как отмечается в проекте закона, "в условиях ведения военных (боевых) действий, для обеспечения безопасности населения обеспечивается доступность защитных сооружений гражданской защиты, в том числе сооружений двойного назначения и простейших укрытий, ведение их учета и обеспечение эксплуатации в соответствии с установленными законодательством требованиями".

              Подготовка укрытий в условиях военных действий осуществляется военными администрациями и другими уполномоченными государственными органами в соответствии с определенными законом полномочиями.

              Также планируется предусмотреть, что укрытия подлежат обязательным периодическим проверкам на предмет соблюдения требований законодательства по их эксплуатации в условиях военного положения, но не реже одного раза в месяц. Проверки будут проводиться работниками военных администраций или местных государственных администраций, которые отчитываются о результатах таких проверок.

              Все укрытия должны оборудоваться специальными камерами наблюдения, финансирование установки и эксплуатации которых осуществляется из средств Государственного бюджета Украины.

              Напомним

              В Киевском следственном изоляторе нет защитных сооружений гражданской защиты, которые могли бы использоваться во время воздушных тревог или ракетных атак россии. Для безопасности людей, находящихся в учреждении, а также персонала, нужно строить новые хранилища или противорадиационные укрытия общей вместимостью 3000 человек. Однако сделать это на территории СИЗО в настоящее время невозможно из-за нехватки свободного места.

              Павел Башинский

              ОбществоПолитика
              Законы
              Государственный бюджет
              Отопление
              Воздушная тревога
              Кабинет Министров Украины
              Мобилизация
              Военное положение
              Война в Украине
              Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
              Верховная Рада
              Украина