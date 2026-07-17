В Украине хотят изменить требования к укрытиям - в Раде зарегистрировали законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, которым предлагается изменить требования к укрытиям в Украине. В частности, предлагается устанавливать камеры видеонаблюдения в укрытиях, проводить периодические проверки, а также предусмотреть наличие всех необходимых для жизнеобеспечения инженерных сетей и приборов. Об этом передает УНН со ссылкой на законопроект №15397.

Детали

Согласно законопроекту, планируется установить, что требования по содержанию, обустройству и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, осуществлению учета фонда защитных сооружений гражданской защиты, определению критериев невозможности дальнейшего содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты, оформлению документов, подтверждающих такую невозможность, определяются Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Требования к укрытиям должны предусматривать:

герметичность защитного сооружения гражданской защиты (кроме противорадиационного укрытия);

наличие всех необходимых для жизнеобеспечения инженерных сетей и приборов (электро- и водоснабжения, вентиляции, отопления, канализации, связи и оповещения);

наличие теплых вещей, лекарственных средств и другого имущества (в том числе необходимых запасов питьевой воды, теплых вещей, электрогенератора), инструментов, предусмотренных соответствующими нормами принадлежности и перечнями, установленными для эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты в соответствии с законодательством;

исправность и комплектность оборудования;

определение ответственного лица по обслуживанию защитного сооружения гражданской защиты;

принятие мер по обеспечению нахождения защитного сооружения гражданской защиты в пригодном для использования состоянии, соответствующем нормам по эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Также планируется установить, что укрытия, в виде исключения, могут использоваться в мирное время для хозяйственных, культурных и бытовых нужд в порядке, определяемом Кабмином.

В условиях военного положения использование укрытия для культурных и бытовых нужд будет запрещаться.

Кроме того, предлагается ввести запрет на приватизацию укрытий.

Как отмечается в проекте закона, "в условиях ведения военных (боевых) действий, для обеспечения безопасности населения обеспечивается доступность защитных сооружений гражданской защиты, в том числе сооружений двойного назначения и простейших укрытий, ведение их учета и обеспечение эксплуатации в соответствии с установленными законодательством требованиями".

Подготовка укрытий в условиях военных действий осуществляется военными администрациями и другими уполномоченными государственными органами в соответствии с определенными законом полномочиями.

Также планируется предусмотреть, что укрытия подлежат обязательным периодическим проверкам на предмет соблюдения требований законодательства по их эксплуатации в условиях военного положения, но не реже одного раза в месяц. Проверки будут проводиться работниками военных администраций или местных государственных администраций, которые отчитываются о результатах таких проверок.

Все укрытия должны оборудоваться специальными камерами наблюдения, финансирование установки и эксплуатации которых осуществляется из средств Государственного бюджета Украины.

Напомним

В Киевском следственном изоляторе нет защитных сооружений гражданской защиты, которые могли бы использоваться во время воздушных тревог или ракетных атак россии. Для безопасности людей, находящихся в учреждении, а также персонала, нужно строить новые хранилища или противорадиационные укрытия общей вместимостью 3000 человек. Однако сделать это на территории СИЗО в настоящее время невозможно из-за нехватки свободного места.