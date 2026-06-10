Таиланд ускоряет заключение соглашения о свободной торговле с ЕС из-за неопределенности с тарифами США

Таиланд активизировал переговоры по соглашению о свободной торговле с Европейским Союзом, стремясь уменьшить зависимость от экономик США и Китая на фоне роста глобальной торговой напряженности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Торговый представитель Таиланда Верапонг Прапха заявил, что Бангкок рассматривает соглашение с ЕС как ключевой элемент диверсификации экономических связей. По его словам, страна стремится как можно скорее обеспечить доступ к крупному и стабильному европейскому рынку, насчитывающему более 450 миллионов потребителей.

Переговоры выходят на финишную прямую

Таиланд и ЕС уже завершили переговоры по 11 из 24 глав будущего соглашения. Следующий раунд переговоров запланирован на конец месяца в Брюсселе, а правительство Таиланда надеется достичь окончательной договоренности до конца года.

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В то же время самыми сложными вопросами остаются государственные закупки, защита интеллектуальной собственности, доступ к аграрным рынкам и энергетическое сотрудничество. Особое внимание Бангкок уделяет защите национального сельского хозяйства и фармацевтического сектора.

Конкуренция в регионе усиливается

В Таиланде опасаются отставания от соседей, которые уже имеют или завершают заключение торговых соглашений с ЕС. В частности, такие договоренности уже действуют во Вьетнаме и Сингапуре, а Индонезия достигла политического соглашения с Евросоюзом в прошлом году.

«Мы не хотим сидеть в стороне и наблюдать, как меняется мир. Мы хотим быть за столом переговоров» – подчеркнул Верапонг Прапха.

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