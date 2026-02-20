Таиланд оккупировал спорные территории, несмотря на перемирие - премьер Камбоджи
Киев • УНН
Глава правительства Камбоджи Хун Манет заявил, что тайские солдаты окружили деревни колючей проволокой, из-за чего 80 000 камбоджийцев не могут вернуться домой.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что войска Таиланда оккупируют спорные территории, несмотря на перемирие, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
По словам главы правительства Камбоджи, это соглашение находится под угрозой. Хун Манет сообщил, что тайские войска продвинулись на территорию Камбоджи, которая долгое время была предметом спора.
Он добавил, что тайские солдаты окружили деревни колючей проволокой и транспортными контейнерами, из-за чего, по данным камбоджийских чиновников, 80 000 камбоджийцев не могут вернуться домой.
Наша позиция заключается в том, чтобы всегда придерживаться мирных решений. Мы не считаем, что использование войны для прекращения войны является устойчивым или практичным
Контекст
Соглашение между Таиландом и Камбоджей о прекращении огня на границе все еще является "хрупким". Об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео. Он добавил, что Таиланд и Камбоджа решили продлить перемирие на три месяца до середины мая.
Напомним
В конце декабря 2025 года Таиланд освободил из плена 18 камбоджийских солдат после 155 дней плена.
В начале января 2026 года премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что правительство рассматривает возможные меры реагирования на минометный обстрел территории страны со стороны камбоджийских войск.