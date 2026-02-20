Таиланд оккупировал спорные территории, несмотря на перемирие - премьер Камбоджи

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что войска Таиланда оккупируют спорные территории, несмотря на перемирие, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

По словам главы правительства Камбоджи, это соглашение находится под угрозой. Хун Манет сообщил, что тайские войска продвинулись на территорию Камбоджи, которая долгое время была предметом спора.

Он добавил, что тайские солдаты окружили деревни колючей проволокой и транспортными контейнерами, из-за чего, по данным камбоджийских чиновников, 80 000 камбоджийцев не могут вернуться домой.

Наша позиция заключается в том, чтобы всегда придерживаться мирных решений. Мы не считаем, что использование войны для прекращения войны является устойчивым или практичным