Таїланд окупував спірні території попри перемир'я - прем'єр-міністр Камбоджі

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Голова уряду Камбоджі Хун Манет заявив, що тайські солдати оточили села колючим дротом, через що 80 000 камбоджійців не можуть повернутися додому.

Таїланд окупував спірні території попри перемир'я - прем'єр-міністр Камбоджі

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет заявив, що війська Таїланду окупують спірні території, попри перемир'я, досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

За словами голови уряду Камбоджі, ця угода перебуває під загрозою. Хун Манет повідомив, що тайські війська просунулися на територію Камбоджі, яка довгий час була предметом суперечки.

Він додав, що тайські солдати оточили села колючим дротом і транспортними контейнерами, через що, за даними камбоджійських чиновників, 80 000 камбоджійців не можуть повернутися додому.

Наша позиція полягає в тому, щоб завжди дотримуватися мирних рішень. Ми не вважаємо, що використання війни для припинення війни є стійким або практичним

- заявив він.

Контекст

Угода між Таїландом і Камбоджею про припинення вогню на кордоні все ще є "крихкою. Про це заявив міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткео. Він додав, що Таїланд і Камбоджа вирішили продовжити перемир'я на три місяці до середини травня.

Нагадаємо

Наприкінці грудня 2025 року Таїланд звільнив з полону 18 камбоджійських солдатів після 155 днів полону.

На початку січня 2026 року прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що уряд розглядає можливі заходи реагування на мінометний обстріл території країни з боку камбоджійських військ.

Євген Устименко

