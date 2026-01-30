$42.850.08
Конфлікт між Таїландом і Камбоджею: перемир'я на кордоні двох країн залишається крихким

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткео заявив, що угода про припинення вогню з Камбоджею є крихкою. Країни продовжили перемир'я на три місяці та вживають заходів для зменшення напруженості.

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею: перемир'я на кордоні двох країн залишається крихким

Угода між Таїландом і Камбоджею про припинення вогню на кордоні, що була досягнута минулого місяця, все ще є "крихкою. Про це заявив міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткео під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів АСЕАН у Себу (Філіппіни), повідомляє УНН з посиланням на asia. nikkei.com.

Деталі

За словами голови МЗС Таїланду, перемир’я досі є нестійким. Він додав, що Таїланд і Камбоджа вирішили продовжити перемир'я на три місяці до середини травня. Впродовж цього часу країни вживатимуть заходів для зменшення напруженості, таких як залучення групи спостерігачів АСЕАН.

Також Сіхасак повідомив, що в середу він провів переговори зі своїм камбоджійським колегою, віце-прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Праком Сокхоном, в кулуарах зустрічі АСЕАН.

За словами Сіхасака, для подальшого пом'якшення ситуації військові Таїланду і Камбоджі регулярно зустрічаються, щоб встановити "гарячі лінії" між двома сторонами.

Додатково

Наприкінці грудня 2025 року Таїланд звільнив з полону 18 камбоджійських солдатів після 155 днів полону.

До того УНН повідомляв, що Таїланд і Камбоджа домовилися відновити довіру та зміцнити припинення вогню після прикордонних сутичок. Переговори між двома сторонами відбулися в Китаї.

На початку січня 2026 року прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що уряд розглядає можливі заходи реагування на мінометний обстріл території країни з боку камбоджійських військ.

Напередодні виборів у Таїланді правляча партія обіцяє припинити конфлікт із Камбоджею

Євген Устименко

