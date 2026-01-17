Напередодні виборів у Таїланді правляча партія обіцяє припинити конфлікт із Камбоджею

$43.180.08
50.320.20
uken
17 січня, 00:18 • 6072 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 15362 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 19004 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 24841 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 21202 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 37495 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32869 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28321 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26128 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25520 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16 січня, 20:46 • 10333 перегляди
Сина кадирова терміново транспортують до московської лікарні після ДТП - роЗМІ16 січня, 21:01 • 6808 перегляди
Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі16 січня, 21:17 • 3820 перегляди
Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля16 січня, 21:47 • 4658 перегляди
Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази16 січня, 22:29 • 4800 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 24841 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 17254 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 49413 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 80577 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 99193 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сиріл Рамафоса
Ілон Маск
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Білий дім
Іран
Реклама
УНН Lite
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 1722 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 2516 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 8336 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 21187 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25922 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Instagram
Starlink

Напередодні виборів у Таїланді правляча партія обіцяє припинити конфлікт із Камбоджею

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Правляча партія Таїланду "Бхумджайтай" обіцяє врегулювати територіальний спір з Камбоджею перед виборами 2026 року. Уряд зосередиться на відновленні безпеки та економічних зв'язків.

Напередодні виборів у Таїланді правляча партія обіцяє припинити конфлікт із Камбоджею
Сіхасак Пхуангкеткеоу

Напередодні загальних виборів, призначених на 8 лютого 2026 року, консервативна партія "Бхумджайтай", що перебуває при владі, представила свою стратегію врегулювання тривалого територіального спору з Камбоджею. Очільник МЗС Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу заявив, що у разі перемоги уряд зосередиться на відновленні безпеки та економічних зв'язків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Після серії запеклих зіткнень на кордоні, що забрали життя понад 100 людей минулого року, чинний прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул зміцнив свої позиції як "захисник нації". Проте зараз партія прагне перейти від бойових дій до дипломатії, щоб відкрити кордони для торгівлі та боротьби з транскордонним шахрайством.

Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню06.01.26, 07:19 • 41720 переглядiв

Ми рішуче налаштовані захистити наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром залишити конфлікт позаду, зміцнити довіру та рухатися вперед у наших відносинах. Але це все ще дуже делікатний період, коли ми повинні уникати будь–яких провокацій

- заявив міністр закордонних справ Сіхасак Пхуангкеткеоу.

Політичне протистояння

Передвиборча кампанія проходить у напруженій атмосфері. Камбоджійська влада відкрито закликала тайців голосувати за опозиційні сили, що Сіхасак назвав втручанням у внутрішні справи. Водночас популярність партії "Бхумджайтай" зростає саме завдяки жорсткій позиції щодо захисту кордонів, яка знаходить відгук у мешканців північно–східних провінцій.

Таїланд і Камбоджа закріпили перемир'я після переговорів за участю Китаю29.12.25, 14:50 • 4143 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Камбоджа
Bloomberg
Таїланд