Напередодні виборів у Таїланді правляча партія обіцяє припинити конфлікт із Камбоджею

Сіхасак Пхуангкеткеоу

Напередодні загальних виборів, призначених на 8 лютого 2026 року, консервативна партія "Бхумджайтай", що перебуває при владі, представила свою стратегію врегулювання тривалого територіального спору з Камбоджею. Очільник МЗС Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу заявив, що у разі перемоги уряд зосередиться на відновленні безпеки та економічних зв'язків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Після серії запеклих зіткнень на кордоні, що забрали життя понад 100 людей минулого року, чинний прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул зміцнив свої позиції як "захисник нації". Проте зараз партія прагне перейти від бойових дій до дипломатії, щоб відкрити кордони для торгівлі та боротьби з транскордонним шахрайством.

Ми рішуче налаштовані захистити наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром залишити конфлікт позаду, зміцнити довіру та рухатися вперед у наших відносинах. Але це все ще дуже делікатний період, коли ми повинні уникати будь–яких провокацій - заявив міністр закордонних справ Сіхасак Пхуангкеткеоу.

Політичне протистояння

Передвиборча кампанія проходить у напруженій атмосфері. Камбоджійська влада відкрито закликала тайців голосувати за опозиційні сили, що Сіхасак назвав втручанням у внутрішні справи. Водночас популярність партії "Бхумджайтай" зростає саме завдяки жорсткій позиції щодо захисту кордонів, яка знаходить відгук у мешканців північно–східних провінцій.

