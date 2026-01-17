Накануне выборов в Таиланде правящая партия обещает прекратить конфликт с Камбоджей

$43.180.08
17 января, 00:18 • 6080 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 15366 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 19007 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 24845 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 21205 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 37497 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32870 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28321 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26128 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25520 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Популярные новости
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками16 января, 20:46 • 10333 просмотра
Сына Кадырова срочно транспортируют в московскую больницу после ДТП - росСМИ16 января, 21:01 • 6808 просмотра
Цены на нефть CPC Blend обвалились из-за атак дронов в Черном море16 января, 21:17 • 3820 просмотра
Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля16 января, 21:47 • 4658 просмотра
Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы16 января, 22:29 • 4800 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 17:23 • 24845 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 17256 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 49415 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 80578 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:19 • 99194 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok03:45 • 1730 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto00:47 • 2524 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 8346 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 21189 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 25925 просмотра
Накануне выборов в Таиланде правящая партия обещает прекратить конфликт с Камбоджей

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Правящая партия Таиланда «Бхумджайтай» обещает урегулировать территориальный спор с Камбоджей перед выборами 2026 года. Правительство сосредоточится на восстановлении безопасности и экономических связей.

Накануне выборов в Таиланде правящая партия обещает прекратить конфликт с Камбоджей
Сихасак Пхуангкеткеоу

В преддверии всеобщих выборов, назначенных на 8 февраля 2026 года, правящая консервативная партия "Бхумджайтай" представила свою стратегию урегулирования давнего территориального спора с Камбоджей. Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что в случае победы правительство сосредоточится на восстановлении безопасности и экономических связей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После серии ожесточенных столкновений на границе, унесших жизни более 100 человек в прошлом году, действующий премьер-министр Анутин Чарнвиракул укрепил свои позиции как "защитник нации". Однако сейчас партия стремится перейти от боевых действий к дипломатии, чтобы открыть границы для торговли и борьбы с трансграничным мошенничеством.

Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня06.01.26, 07:19 • 41720 просмотров

Мы решительно настроены защитить наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я надеюсь, что мы сможем вскоре оставить конфликт позади, укрепить доверие и двигаться вперед в наших отношениях. Но это все еще очень деликатный период, когда мы должны избегать любых провокаций

- заявил министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеоу.

Политическое противостояние

Предвыборная кампания проходит в напряженной атмосфере. Камбоджийские власти открыто призвали тайцев голосовать за оппозиционные силы, что Сихасак назвал вмешательством во внутренние дела. В то же время популярность партии "Бхумджайтай" растет именно благодаря жесткой позиции по защите границ, которая находит отклик у жителей северо-восточных провинций.

Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая29.12.25, 14:50 • 4143 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Камбоджа
Bloomberg L.P.
Таиланд