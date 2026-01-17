Накануне выборов в Таиланде правящая партия обещает прекратить конфликт с Камбоджей

Сихасак Пхуангкеткеоу

В преддверии всеобщих выборов, назначенных на 8 февраля 2026 года, правящая консервативная партия "Бхумджайтай" представила свою стратегию урегулирования давнего территориального спора с Камбоджей. Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что в случае победы правительство сосредоточится на восстановлении безопасности и экономических связей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После серии ожесточенных столкновений на границе, унесших жизни более 100 человек в прошлом году, действующий премьер-министр Анутин Чарнвиракул укрепил свои позиции как "защитник нации". Однако сейчас партия стремится перейти от боевых действий к дипломатии, чтобы открыть границы для торговли и борьбы с трансграничным мошенничеством.

Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Мы решительно настроены защитить наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я надеюсь, что мы сможем вскоре оставить конфликт позади, укрепить доверие и двигаться вперед в наших отношениях. Но это все еще очень деликатный период, когда мы должны избегать любых провокаций - заявил министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеоу.

Политическое противостояние

Предвыборная кампания проходит в напряженной атмосфере. Камбоджийские власти открыто призвали тайцев голосовать за оппозиционные силы, что Сихасак назвал вмешательством во внутренние дела. В то же время популярность партии "Бхумджайтай" растет именно благодаря жесткой позиции по защите границ, которая находит отклик у жителей северо-восточных провинций.

Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая