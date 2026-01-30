$42.850.08
Конфликт между Таиландом и Камбоджей: перемирие на границе двух стран остается хрупким

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что соглашение о прекращении огня с Камбоджей является хрупким. Страны продлили перемирие на три месяца и принимают меры для уменьшения напряженности.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей: перемирие на границе двух стран остается хрупким

Соглашение между Таиландом и Камбоджей о прекращении огня на границе, достигнутое в прошлом месяце, все еще является "хрупким". Об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео во время встречи министров иностранных дел стран-членов АСЕАН в Себу (Филиппины), сообщает УНН со ссылкой на asia. nikkei.com.

Детали

По словам главы МИД Таиланда, перемирие до сих пор является неустойчивым. Он добавил, что Таиланд и Камбоджа решили продлить перемирие на три месяца до середины мая. В течение этого времени страны будут принимать меры для уменьшения напряженности, такие как привлечение группы наблюдателей АСЕАН.

Также Сихасак сообщил, что в среду он провел переговоры со своим камбоджийским коллегой, вице-премьер-министром и министром иностранных дел Праком Сокхоном, в кулуарах встречи АСЕАН.

По словам Сихасака, для дальнейшего смягчения ситуации военные Таиланда и Камбоджи регулярно встречаются, чтобы установить "горячие линии" между двумя сторонами.

Дополнительно

В конце декабря 2025 года Таиланд освободил из плена 18 камбоджийских солдат после 155 дней плена.

До того УНН сообщал, что Таиланд и Камбоджа договорились восстановить доверие и укрепить прекращение огня после пограничных столкновений. Переговоры между двумя сторонами состоялись в Китае.

В начале января 2026 года премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что правительство рассматривает возможные меры реагирования на минометный обстрел территории страны со стороны камбоджийских войск.

Накануне выборов в Таиланде правящая партия обещает прекратить конфликт с Камбоджей17.01.26, 08:27 • 5961 просмотр

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Камбоджа
Таиланд
Филиппины
Китай