"Война не будет решена из-за покупки или непокупки нефти" - глава МИД Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что война не будет решена посредством покупки или отказа от покупки нефти и других дорогостоящих ресурсов. Об этом он сказал в Киеве на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, подчеркнув важность диалога, дипломатии и переговоров, передает УНН.

Субраманьям Джайшанкар подчеркнул сложность обеспечения энергией населения Индии и мировой энергетической ситуации в целом.

Также он добавил, что Украина имеет свою позицию по этому вопросу, которую Индия уважает, так же как ожидает уважения к собственной позиции.

Я бы сказал, что это вопрос, по которому украинская сторона имеет свою позицию, которую мы уважаем, и у нас есть своя, которую, как я ожидаю, другие также будут уважать. Но позвольте мне добавить вот что. Этот конфликт, который сегодня продолжается уже пятый год, не будет решён потому, что кто-то покупает или не покупает нефть, глинозём, минералы, металлы или удобрения. Этот конфликт будет решён посредством диалога, дипломатии и переговоров, и именно поэтому это то, что мы поддержим