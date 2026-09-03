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"Война не будет решена из-за покупки или непокупки нефти" - глава МИД Индии

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

Субраманьям Джайшанкар заявил в Киеве, что Индия уважает позицию Украины по этому вопросу. В то же время он подчеркнул сложность обеспечения населения Индии энергией.

"Война не будет решена из-за покупки или непокупки нефти" - глава МИД Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что война не будет решена посредством покупки или отказа от покупки нефти и других дорогостоящих ресурсов. Об этом он сказал в Киеве на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, подчеркнув важность диалога, дипломатии и переговоров, передает УНН.

Детали

Субраманьям Джайшанкар подчеркнул сложность обеспечения энергией населения Индии и мировой энергетической ситуации в целом.

Я считаю важным, чтобы вы все понимали сложность обеспечения энергией одного миллиарда четырёхсот миллионов людей в то время, когда мировая энергетическая ситуация является очень, очень сложной

 - сказал министр.

Также он добавил, что Украина имеет свою позицию по этому вопросу, которую Индия уважает, так же как ожидает уважения к собственной позиции.

Я бы сказал, что это вопрос, по которому украинская сторона имеет свою позицию, которую мы уважаем, и у нас есть своя, которую, как я ожидаю, другие также будут уважать. Но позвольте мне добавить вот что. Этот конфликт, который сегодня продолжается уже пятый год, не будет решён потому, что кто-то покупает или не покупает нефть, глинозём, минералы, металлы или удобрения. Этот конфликт будет решён посредством диалога, дипломатии и переговоров, и именно поэтому это то, что мы поддержим

- заявил Субраманьям Джайшанкар.

Напомним

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти с повышенных уровней на фоне влияния повреждений на поставки от ведущего поставщика страны.

Алла Киосак

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