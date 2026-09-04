Нефть дорожает более чем на 6% из-за ударов США и Ирана, цены на дизельное топливо достигают рекорда

По прогнозам, цены на нефть вырастут более чем на 6% за неделю на фоне того, что США и Иран возобновили военные действия на седьмом месяце конфликта. Цены на дизельное топливо тем временем в США достигли рекордного уровня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,1% за неделю, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate — на 8,3%.

Однако оба контракта немного снизились за день: Brent подешевела на 75 центов, или на 0,79%, до 94,77 доллара за баррель к 12:30 GMT (16:30 по Киеву), а WTI — на 95 центов, или на 1,04%, до 90,35 доллара.

Рост цен на нефть в сочетании со значительно более резким повышением цен на топливо привел к росту инфляции и стоимости государственных заимствований во всем мире и усилил опасения, что мировая экономика может столкнуться с "жесткой посадкой".

"Дизель влияет на все сектора экономики. Это одна из причин, почему доходность государственных облигаций в Соединенных Штатах настолько высока — ожидания дальнейшего роста инфляции", — сказал Клаудио Галимберти, главный экономист Rystad Energy.

"Средние цены на дизельное топливо в США достигли рекордных максимумов на фоне возобновления американо-иранских боевых действий и атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к усилению перебоев в поставках", — говорится в публикации.

Аналитики и системы отслеживания указывают на сохраняющиеся перебои в поставках нефти.

Правительство США заявило, что поставки ближневосточной нефти в последние недели вернулись почти к нормальному уровню, однако аналитики и системы отслеживания танкеров утверждают, что поставки по-прежнему серьезно нарушены.

Удары США на этой неделе, в результате которых десятки иранских мирных жителей погибли и получили ранения, стали самыми ожесточенными столкновениями между двумя странами с июля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац вновь предупредил, что Израиль "парализует" военную и гражданскую инфраструктуру Ирана, включая энергетические объекты, если Тегеран нападет на него.

Кампания США по подавлению экономики Ирана путем блокирования экспорта нефти и пресечения обхода санкций становится все более сложной для противодействия, заявили три высокопоставленных иранских источника.

"Сочетания возобновившихся американо-иранских боевых действий и сохраняющейся неопределенности вокруг Ормузского пролива было достаточно для повышения оценки риска", — заявил Тим Вотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

В четверг через Ормузский пролив прошли четыре грузовых судна, что значительно ниже среднего показателя за 10 дней, составляющего около 15, согласно предварительным данным о судоходстве.

В среду два иракских представителя энергетических компаний заявили, что Ирак увеличил экспорт нефти в августе примерно до 2,34 млн баррелей в сутки с примерно 1,35 млн баррелей в сутки в июле.

Какую цену на нефть прогнозируют

Citi повысил свой прогноз средней цены на нефть марки Brent на третий квартал до $86 за баррель с $80, заявив, что открытие пролива занимает больше времени, чем ожидалось ранее.

Аналитики ANZ также повысили свой краткосрочный прогноз цены на нефть марки Brent до 95 долларов за баррель, отметив потенциальный рост в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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