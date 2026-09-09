Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»

Украинскую певицу Настю Каменских внесли в базу центра «Миротворец». Причиной названа ​​участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине. Об этом пишет УНН.

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Решение появилось на фоне скандала после интервью Каменских российской журналистке Екатерине Гордиевой. Певица заявила, что после начала полномасштабного вторжения около полугода разговаривала исключительно на украинском языке, однако во время тура у нее появилась киста на голосовых связках и пропал голос.

По словам Каменских, она обратилась к психологу, который якобы посоветовал ей вернуться к русскому языку, поскольку ее тело «не воспринимает» украинский. Сама артистка объяснила это психосоматикой.

«Языковой вопрос довели до абсурда»

Каменских также заявила, что языковой вопрос в Украине якобы «довели до абсурда», им «очень сильно манипулируют», а сама она считает его «чистой политикой». В то же время певица сказала, что Украина должна разговаривать на украинском языке, но она хочет самостоятельно решать, на каком языке говорить и петь.

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Кроме того, во время интервью Каменских заявила, что не считает себя патриоткой Украины, поскольку ставит личное выше общественного. На вопрос о том, что для нее означает родина, певица ответить не смогла.

Высказывания Каменских вызвали волну критики и шуток в соцсетях, а история о «кисте» после перехода на украинский стала поводом для многочисленных мемов.

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