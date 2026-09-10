Отсрочку для педагогов школ теперь можно оформить в «Резерв+»
Киев • УНН
Учителя могут оформить отсрочку в «Резерв+» без справок и ЦНАП. Система автоматически проверяет данные о работе и нагрузке.
Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку в приложении «Резерв+». Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Собирать справки и обращаться в ЦНАП не нужно. Система автоматически проверяет данные в АИКОМ и Пенсионном фонде Украины
Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:
- учреждение образования является основным местом работы;
- педагогическая нагрузка — не менее 0,75 ставки;
- должность относится к педагогическим работникам учреждения общего среднего образования;
- данные о работодателе в АИКОМ и ПФУ совпадают.
Отмечается, что для оформления отсрочки в приложении «Резерв+» нужно открыть раздел «Сервисы», выбрать «Запрос на отсрочку», а далее — «Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования».
После автоматической проверки данных результат появится непосредственно в приложении. Если оформить отсрочку не удалось, Минобороны советует проверить актуальность информации о месте работы, должности и педагогической нагрузке в АИКОМ и Пенсионном фонде Украины.
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26.08.26, 19:14 • 142290 просмотров