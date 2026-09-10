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Отсрочку для педагогов школ теперь можно оформить в «Резерв+»

Киев • УНН

 • 3088 просмотра

Учителя могут оформить отсрочку в «Резерв+» без справок и ЦНАП. Система автоматически проверяет данные о работе и нагрузке.

Отсрочку для педагогов школ теперь можно оформить в «Резерв+»

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку в приложении «Резерв+». Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Собирать справки и обращаться в ЦНАП не нужно. Система автоматически проверяет данные в АИКОМ и Пенсионном фонде Украины

— говорится в сообщении.

Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:

  • учреждение образования является основным местом работы;
    • педагогическая нагрузка — не менее 0,75 ставки;
      • должность относится к педагогическим работникам учреждения общего среднего образования;
        • данные о работодателе в АИКОМ и ПФУ совпадают.

          Отмечается, что для оформления отсрочки в приложении «Резерв+» нужно открыть раздел «Сервисы», выбрать «Запрос на отсрочку», а далее — «Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования».

          После автоматической проверки данных результат появится непосредственно в приложении. Если оформить отсрочку не удалось, Минобороны советует проверить актуальность информации о месте работы, должности и педагогической нагрузке в АИКОМ и Пенсионном фонде Украины.

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          Ольга Розгон

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