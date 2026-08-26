Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15530, который может упростить получение отсрочки от мобилизации для части военнообязанных родителей. Речь идет о случаях, когда суд уже определил, что малолетний ребенок должен проживать вместе с военнообязанным.

В настоящее время одного такого решения для оформления отсрочки недостаточно: действующее законодательство требует подтверждения других обстоятельств, в частности факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка, сообщает УНН со ссылкой на данные Верховной Рады.

Законопроект №15530 зарегистрировали в парламенте 20 августа 2026 года. Его автор — народный депутат Алексей Гончаренко. По состоянию на 26 августа документ рассматривается в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Что предлагает изменить Алексей Гончаренко в действующем законодательстве

Автор документа предлагает внести изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Именно она определяет категории военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

В настоящее время право на отсрочку имеют, в частности, женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и при определенных обстоятельствах фактически оставшиеся единственным родителем, который его воспитывает. Это касается случаев, когда второй родитель умер, был лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим либо человек находится в местах лишения свободы.

Отдельно закон предусматривает право на отсрочку для лица, которое самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда. Именно эту конструкцию Гончаренко предлагает расширить.

Он предлагает сделать дополнительным основанием для отсрочки наличие решения суда об определении места жительства малолетнего ребенка вместе с военнообязанным. В таком случае, если суд ранее установил, что ребенок должен проживать с отцом или матерью, которая является военнообязанной, мужчина сможет ссылаться на это решение как на самостоятельное основание для получения отсрочки. В действующей законодательной системе такой возможности нет.

Почему одного решения о проживании ребенка сейчас недостаточно для отсрочки

Главная проблема заключается в том, что с юридической точки зрения "определение места жительства ребенка" и "самостоятельное воспитание и содержание ребенка" — разные вещи. Например, после развода суд может определить, что ребенок будет постоянно проживать с отцом. Однако мать при этом не обязательно теряет родительские права или прекращает участвовать в жизни ребенка. Она может платить алименты, регулярно видеться с ребенком, участвовать в его воспитании, лечении или обучении.

То есть сам факт проживания ребенка с одним из родителей не означает, что второй родитель юридически перестал выполнять свои обязанности. Поэтому решение суда о месте жительства ребенка автоматически не приравнивается к решению о самостоятельном воспитании и содержании.

На практике это создает ситуации, когда ребенок годами фактически проживает с одним из родителей, именно он решает большинство повседневных вопросов, однако для получения отсрочки этого недостаточно.

Что говорит в таких ситуациях Верховный Суд

Вопрос разграничения понятий, которые мы упоминали выше, уже был предметом судебного рассмотрения.

В постановлении от 4 августа 2026 года по делу №725/9343/25 Верховный Суд рассматривал ситуацию, в которой мужчина пытался установить факт самостоятельного воспитания и содержания ребенка. Суд обратил внимание на то, что проживание ребенка с одним из родителей и отдельное проживание матери и отца сами по себе еще не доказывают, что второй родитель полностью прекратил участвовать в воспитании ребенка.

То есть для установления факта самостоятельного воспитания необходимо оценивать реальное участие второго родителя в жизни ребенка, а не только адрес его проживания. Именно это юридическое различие сейчас имеет принципиальное значение для оформления отсрочки.

Законопроект №15530 предлагает изменить подход: решение суда о проживании малолетнего ребенка с военнообязанным должно стать отдельным и достаточным основанием для отсрочки, даже без дополнительного установления судом факта самостоятельного воспитания.

Кого коснется новая норма

В тексте законопроекта Алексей Гончаренко использует формулировку "малолетний ребенок". Согласно украинскому законодательству малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет. Дети в возрасте от 14 до 18 лет имеют статус несовершеннолетних. Следовательно, в нынешней редакции законопроекта новое основание будет распространяться именно на военнообязанных, с которыми по решению суда проживают дети в возрасте до 14 лет.

Это важное уточнение, поскольку в действующей статье 23 для ряда семейных оснований используется более широкий возрастной предел — ребенок в возрасте до 18 лет. Если законопроект будет проходить подготовку к рассмотрению парламентом, эта разница также может стать предметом дискуссии и поправок.

Должен ли второй родитель быть лишен родительских прав, чтобы мужчина получил отсрочку

В настоящее время в тексте законопроекта, размещенном на официальном портале ВРУ, такого условия нет. Документ не требует, чтобы второй родитель был лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или вообще не участвовал в воспитании ребенка. Также законопроект прямо не требует, чтобы родители были разведены.

Ключевое условие — именно наличие решения суда об определении места жительства малолетнего ребенка вместе с военнообязанным. В результате потенциально право на отсрочку может возникнуть даже тогда, когда второй родитель продолжает поддерживать ребенка, платит алименты и участвует в его воспитании, но суд определил постоянное место жительства ребенка с военнообязанным. Это одно из принципиальных отличий законопроекта от действующей модели.

Почему появилась такая инициатива

Одним из поводов для публичной дискуссии относительно действующих правил стала резонансная история в Кривом Роге, где летом 2026 года мобилизовали отца пятилетнего ребенка. Мужчина сообщал, что самостоятельно воспитывает дочь и имеет решение суда, согласно которому ребенок проживает вместе с ним.

В то же время в территориальном центре комплектования объясняли, что предоставленные документы не подтверждали именно факт самостоятельного воспитания и содержания ребенка в значении, предусмотренном законодательством для предоставления отсрочки. То есть наличие решения суда о месте жительства ребенка не было признано достаточным основанием.

После вмешательства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека мужчину отпустили для оформления необходимых документов.

Что изменится для мужчин, если законопроект примут

Если Верховная Рада поддержит законопроект в предложенной редакции, для части военнообязанных процедура подтверждения права на отсрочку может существенно упроститься.

В частности, лицу, которое уже имеет решение суда об определении места жительства малолетнего ребенка вместе с ним, не придется инициировать отдельный судебный процесс для установления факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка только для оформления отсрочки.

В то же время после внесения изменений в закон может возникнуть необходимость скорректировать и подзаконные акты, которыми определяется процедура оформления отсрочек и перечень подтверждающих документов. В частности, речь идет о постановлении Кабинета министров №560, которое регламентирует процедуру проведения призыва во время мобилизации и порядок подтверждения права на отсрочку.

То есть даже после потенциального принятия законопроекта практический механизм применения новой нормы может потребовать дополнительного урегулирования со стороны правительства.

На какой стадии законопроект находится сейчас

По состоянию на 26 августа 2026 года законопроект №15530 лишь проходит начальный этап рассмотрения в Верховной Раде. Документ зарегистрировали 20 августа и передали на рассмотрение профильному Комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

До вступления в силу законопроект должен пройти рассмотрение в парламенте и получить необходимое количество голосов народных депутатов. Его текст в процессе рассмотрения также могут изменить.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен решить одну из проблем со студенческими отсрочками от мобилизации. Речь идет о случаях, когда человека отчислили из университета до завершения обучения, диплом он не получил, а впоследствии решил продолжить получать тот же уровень образования.