По 5 тыс. долларов каждому: Трамп прибегает к популизму ради политического выживания — эксперт

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по 5 тыс. долларов "дивидендов" в случае сохранения контроля республиканцев над Конгрессом, однако реализовать такое обещание он вряд ли сможет. В комментарии УНН руководитель программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что перед промежуточными выборами Трамп вынужден прибегать к популизму, поскольку на фоне падения рейтингов обеих партий и угрозы импичмента сохранение влияния в Конгрессе является для него вопросом собственного выживания.

Детали

Во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласe Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по 5 тысяч, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре.

"Если республиканцы сохранят Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки дивиденды в размере $5 тысяч", — сказал Трамп.

Президент сравнил предложенный механизм с выплатой дивидендов компаниями своим инвесторам.

Трамп не уточнил деталей возможной программы, в частности источников ее финансирования, механизма выплат и условий, при которых американцы смогут получить деньги.

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Как отметил Александр Краев в комментарии УНН, предложение о выплате 5 тыс. долларов звучит неожиданно в качестве инструмента выборов, ведь это не очень привычно для американской политической сцены, но, по его словам, то, что Трамп будет заниматься популизмом, было достаточно ожидаемо.

"Причина в том, что ему нужно показать хотя бы какой-то результат. Ему нужно показать хотя бы что-то своему республиканскому избирателю, чтобы тот мог спокойно за него голосовать. Отсюда эти идеи о быстром решении вопроса войны России против Украины, отсюда идеи быстро что-то решить с Ираном, отсюда абсолютно странные идеи быстрых решений вопросов с мигрантами. То есть Трампу нужно хотя бы что-то, ему нужно продемонстрировать своему избирателю, что он все еще на коне, что он еще силен, что он еще может решать сложные вопросы. То есть Трампу нужно что-то. И в этом плане вот такой популизм социалистического толка, который достаточно привычен, к сожалению, для наших краев, но который мы раньше почти не наблюдали в Америке, — вот он сейчас в фаворе, он сейчас нужен Трампу, и, соответственно, Трамп начинает им заниматься", — говорит Краев.

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Краев сомневается, что Трамп сможет выплатить средства избирателям в случае победы республиканцев на выборах.

"Сможет ли он выплатить эти деньги? Скорее всего, нет. Но в классической манере Трампа он спокойно в конце скажет: "Ну я же говорил, что я это сделаю, я же не то чтобы обещал... ну, поэтому вы просто ошиблись". Так же, как он сказал, кстати, о быстром завершении конфликта с Ираном, так же, как он сказал о непровоцировании новых войн, так же, как он сказал о 24 часах, чтобы решить вопрос России и Украины. Каждый раз он сводил это к одному и тому же: "Ну я же шутил, вы что, шуток не понимаете?", — добавляет эксперт.

По его словам, у Трампа есть проблемы, поскольку у республиканцев очень низкие рейтинги, но они не настолько серьезны, как кажется.

"Как бы странно это ни звучало, но у демократов также очень низкие рейтинги. То есть сейчас люди в принципе разочаровываются в обеих партиях и той системе, которая существует. То есть мы будем видеть, как все это отразится на выборах, но на самом деле ситуация действительно немного парадоксальная. Но, как говорил сам Трамп своим однопартийцам: "Ребята, вы должны побеждать. Если вы проиграете, мне объявят импичмент, и тогда мы потеряем абсолютно все". То есть для Трампа это вопрос собственного политического выживания", — отмечает эксперт.

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Он подчеркивает, что в настоящее время прогноз таков: скорее всего, общество увидит разделенный Конгресс.

"Мы увидим Палату представителей, которая сохраняется, а точнее, которая становится демократической — с небольшим перевесом, но всё-таки становится демократической. И, скорее всего, мы увидим Сенат, в котором хотя бы с перевесом в несколько голосов, но всё-таки сохранится республиканское большинство. Таким образом, Конгресс, по сути, будет выведен из игры, потому что две палаты, контролируемые разными партиями, обычно не могут ни о чём договориться между собой. Соответственно, если Конгресс выведен из игры, Трамп остаётся, скажем так, единоличным хозяином своей внешней политики. Ведь его администрация и так исповедовала идею единого направления внешней политики, которым полностью руководит президент, а здесь, учитывая, что он всё равно очень редко просит у Конгресса, скажем так, поддержки своих внешнеполитических инициатив, он просто ставит Конгресс перед фактом, что что-то будет происходить, просто издаёт свой указ и действует на основании этого указа — то, мне кажется, такая ситуация ему, наоборот, будет вполне на руку. Единственное, что ему нужно, — чтобы демократы не выиграли в обеих палатах. Тогда это станет для него политической катастрофой. Любые другие сценарии ему точно подходят", — резюмировал Краев.

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