Трамп пообещал по $5 тысяч каждому взрослому американцу в случае победы республиканцев на выборах
Киев • УНН
Трамп заявил о выплате по $5 тысяч каждому взрослому американцу. Условием он назвал сохранение республиканцами контроля над Конгрессом.
Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по $5 тысяч, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре. Об этом Трамп заявил во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе, пишет УНН.
Детали
По словам американского президента, выплаты станут возможными благодаря экономическим результатам США.
Если республиканцы сохранят Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединённых Штатов Америки дивиденды в размере $5 тысяч
Трамп сравнил предложенный механизм с выплатой дивидендов компаниями своим инвесторам.
Трамп не уточнил деталей возможной программы, в частности источников её финансирования, механизма выплат и условий, при которых американцы смогут получить деньги. Обещание он напрямую связал с сохранением республиканцами контроля над Палатой представителей и Сенатом после ноябрьских выборов.
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