Трамп пообещал по $5 тысяч каждому взрослому американцу в случае победы республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по $5 тысяч, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре. Об этом Трамп заявил во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе, пишет УНН.

Детали

По словам американского президента, выплаты станут возможными благодаря экономическим результатам США.

Если республиканцы сохранят Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединённых Штатов Америки дивиденды в размере $5 тысяч – заявил Трамп.

Трамп сравнил предложенный механизм с выплатой дивидендов компаниями своим инвесторам.

Трамп не уточнил деталей возможной программы, в частности источников её финансирования, механизма выплат и условий, при которых американцы смогут получить деньги. Обещание он напрямую связал с сохранением республиканцами контроля над Палатой представителей и Сенатом после ноябрьских выборов.

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