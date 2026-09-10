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Жёлтый уровень угрозы беспилотников — могут ли дети оставаться в классах и что делать педагогам

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Во время жёлтого уровня угрозы учащиеся должны перейти в укрытие, а занятия в классах прекращаются. При нехватке мест рекомендуют смешанное или посменное обучение.

Жёлтый уровень угрозы беспилотников — могут ли дети оставаться в классах и что делать педагогам

В случае объявления желтого уровня угрозы с применением дронов учреждения образования, не имеющие оборудованных защитных сооружений гражданской защиты, обязаны приостановить образовательный процесс. Учащиеся и работники должны быть эвакуированы в укрытия, где при наличии соответствующих условий обучение может быть возобновлено. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, пишет УНН.

Подробности

Постановление №1092 «Некоторые вопросы оптимизации защиты населения и реагирования на угрозы средств воздушного нападения» определяет два уровня угроз:

  • красный уровень — ракетная или ракетно-дроновая угроза, а также массированная дроновая угроза;
    • желтый уровень — дроновая угроза.

      В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 постановления, в случае установления желтого уровня угрозы образовательный процесс в учреждениях образования, кроме тех, в которых есть оборудованные защитные сооружения гражданской защиты, прекращается.

      Можно ли продолжать уроки в классах во время желтого уровня опасности

      Лещик подчеркивает: установление желтого уровня угрозы не означает, что дети могут оставаться в классах и продолжать обучение.

      В такой ситуации образовательный процесс прерывается, а все участники образовательного процесса должны перейти в укрытие.

      Если укрытие приспособлено для проведения занятий, образовательный процесс можно возобновить уже там.

      Таким образом, порядок действий для учреждений образования во время желтого и красного уровней угрозы фактически одинаков: образовательный процесс прекращается, участники переходят в укрытие, а при возможности обучение продолжается в нем.

      Что делать, если мест в укрытии недостаточно

      Отдельная проблема возникает в школах, где вместимость укрытия не позволяет одновременно разместить всех учащихся и работников.

      Уполномоченная советует организовать образовательный процесс так, чтобы количество участников образовательного процесса, одновременно находящихся в здании, соответствовало вместимости укрытия.

      Среди возможных вариантов:

      • смешанное обучение — в определенные дни часть учащихся обучается очно, а часть дистанционно, после чего они меняются;
        • посменное обучение;
          • организация очного обучения для отдельных категорий учащихся, например детей начальных и 5-х классов, тогда как другие учащиеся обучаются дистанционно.

            Конкретный формат, отмечает госпожа образовательный омбудсмен, директор школы вместе с педагогами должен выбирать в зависимости от возможностей конкретного учреждения образования.

            Должны ли педагоги идти в школу во время желтого уровня опасности

            Госпожа образовательный омбудсмен отдельно обратила внимание на ситуации, когда работников учреждений образования обязывают находиться на рабочем месте во время угрозы.

            Принуждения работников учреждений образования покидать безопасное место и направляться в школу быть не должно, подчеркивает Уполномоченная. По ее словам, такие действия недопустимы, поскольку работодатель не может требовать от работника покидать безопасное место, где он должен находиться во время воздушной тревоги.

            Это особенно важно с учетом того, что желтый уровень угрозы может перейти в красный.

            Уполномоченная сообщила, что получала жалобы на случаи, когда во время воздушной тревоги работники управлений образования проверяли присутствие педагогов на рабочих местах.

            Что касается детей, родителям стоит учитывать ситуацию с безопасностью в конкретный день: добрались ли педагоги до учреждения образования и сможет ли школа принять ребенка в укрытии.

            По словам образовательного омбудсмена, эти вопросы в условиях постоянного изменения ситуации с безопасностью фактически приходится решать ежедневно.

            Безопасной должна быть и дорога в школу

            Отдельное внимание Уполномоченная обращает на путь к учреждению образования. Из-за постоянных воздушных тревог в отдельных областях дорога в школу может быть опасной, поскольку сигнал тревоги может застать учащихся и педагогов в пути.

            Особенно рискованной является перевозка детей школьными автобусами.

            омбудсмен предлагает громадам, в которых повысился уровень рисков для безопасности, учитывать опыт городов, приближенных к зоне боевых действий. В частности, во время командировок в Днепр и Запорожье она видела мобильные укрытия, установленные на остановках и в местах скопления людей.

            По ее мнению, в других громадах, где возрастают риски для безопасности, стоит проработать вопрос безопасного маршрута в школу и возможности установки таких мобильных укрытий.

            На дорогах к школам планируют установить 840 мобильных укрытий

            В Офисе Президента Украины инициировали проект «Безопасный маршрут школьника». В его рамках планируется установить 840 мобильных укрытий на дорогах к школам в прифронтовых регионах.

            В то же время, отмечает Уполномоченная, использование таких сооружений имеет определенные проблемные моменты. В частности, мобильные укрытия являются дорогостоящими, а в отдельных городах их использовали не по назначению, из-за чего некоторые из них пришлось закрыть.

            Лещик также подчеркивает: такие мобильные укрытия не нужно ставить на баланс учреждения образования. Они должны находиться на балансе общины, которая и должна отвечать за их содержание и надлежащее использование.

            В настоящее время Уполномоченная ожидает соответствующих разъяснений от Министерства образования и науки.

            Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 году09.09.26, 20:35 • 51616 просмотров

            Ольга Розгон

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