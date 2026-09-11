россияне ударили по АЗС в двух районах Киева
Киев • УНН
11 сентября россияне атаковали автозаправочные станции в Днепровском и Оболонском районах Киева. В Оболонском районе зафиксировали повторное попадание.
В пятницу, 11 сентября, россияне нанесли удары по автозаправочным станциям в двух районах Киева — Днепровском и Оболонском. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
Сначала сообщалось о попадании в АЗС в Днепровском районе, а впоследствии — и в Оболонском. Позже городской голова Виталий Кличко сообщил о повторном попадании в АЗС в Оболонском районе.
Фото и видео последствий удара опубликованы в соцсетях. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
В то же время столичные СМИ и Telegram-паблики сообщают, что угроза вражеских ударов по АЗС все еще сохраняется.
Напомним
В Киеве в результате ночной атаки российских беспилотников пострадали 8 человек, двоих из них госпитализировали.