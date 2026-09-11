ЕС утвердил 6,1 млрд евро кредита для Украины на закупку оружия

Европейская комиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиарда евро кредита для Украины на закупку различной оборонной продукции. В частности, речь идет о пакете, который открывает Украине возможность закупать ракеты PAC-3 для Patriot, а также финансировать украинские беспилотники и комплектующие к ним. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

Сегодня Европейская комиссия одобрила выделение Украине дополнительных 6,1 млрд евро на закупку различных средств обороны в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Это крайне необходимое финансирование будет способствовать укреплению способности Украины противостоять постоянному усилению российских ударов баллистическими ракетами и беспилотниками - говорится в сообщении.

Средства пойдут на закупку оборонной продукции как у компаний ЕС, так и у украинских компаний. Это решение также дает Украине возможность закупать ракеты PAC-3 для систем Patriot.

Пакет помощи, финансируемый в рамках займа в поддержку Украины в размере 90 млрд евро, предусматривает пять исключений из стандартных условий предоставления помощи: три - для беспилотников и комплектующих украинского производства, стоимость которых превышает установленные пороговые значения, и два — для оборудования американского производства, в частности ракет PAC-3, в том числе через механизм PURL, координируемый НАТО.

В Еврокомиссии добавили, что в этом году уже выделили 8,35 млрд евро на финансирование обороны Украины, и вскоре будут выделены дополнительные средства.

Напомним

Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках Ukraine Support Loan. Речь идет примерно о €3,2 млрд на усиление украинской ПВО.