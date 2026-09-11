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Крылатая ракета

ЕС утвердил 6,1 млрд евро кредита для Украины на закупку оружия

Киев • УНН

 • 7928 просмотра

Украина сможет закупать ракеты PAC-3 для Patriot, беспилотники и средства РЭБ. Средства предоставят в рамках займа Ukraine Support Loan.

ЕС утвердил 6,1 млрд евро кредита для Украины на закупку оружия

Европейская комиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиарда евро кредита для Украины на закупку различной оборонной продукции. В частности, речь идет о пакете, который открывает Украине возможность закупать ракеты PAC-3 для Patriot, а также финансировать украинские беспилотники и комплектующие к ним. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

Сегодня Европейская комиссия одобрила выделение Украине дополнительных 6,1 млрд евро на закупку различных средств обороны в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Это крайне необходимое финансирование будет способствовать укреплению способности Украины противостоять постоянному усилению российских ударов баллистическими ракетами и беспилотниками

- говорится в сообщении.

Средства пойдут на закупку оборонной продукции как у компаний ЕС, так и у украинских компаний. Это решение также дает Украине возможность закупать ракеты PAC-3 для систем Patriot.

Пакет помощи, финансируемый в рамках займа в поддержку Украины в размере 90 млрд евро, предусматривает пять исключений из стандартных условий предоставления помощи: три - для беспилотников и комплектующих украинского производства, стоимость которых превышает установленные пороговые значения, и два — для оборудования американского производства, в частности ракет PAC-3, в том числе через механизм PURL, координируемый НАТО.

В Еврокомиссии добавили, что в этом году уже выделили 8,35 млрд евро на финансирование обороны Украины, и вскоре будут выделены дополнительные средства.

Напомним

Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках Ukraine Support Loan. Речь идет примерно о €3,2 млрд на усиление украинской ПВО.

Павел Башинский

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