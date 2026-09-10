"Укрзалізниця" вводит ограничения на сообщение Харьков - Изюм: как добраться между городами

С четверга, 10 сентября, "Укрзализныця" временно выводит из графика маршруты сообщения Харьков - Изюм. Однако о полном прекращении сообщения пока речи не идет: временные ограничения и изменения применяются по мере необходимости, пишет УНН.

Детали

В среду, 9 сентября, Изюмская ГВА со ссылкой на "Укрзализныцю" сообщила, что в связи с ситуацией с безопасностью с 10 сентября полностью отменяется курсирование следующих региональных и технических поездов:

№ 811 сообщением Харьков-Пасс. - Изюм;

№ 812 сообщением Изюм - Харьков-Пасс.;

№ 7812 сообщением Изюм - Закомельская;

№ 7811 сообщением Закомельская - Изюм.

Возврат приобретенных проездных документов (билетов) осуществляется в соответствии с действующими "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины" - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Укрзализныци" журналисту УНН уточнили, что временно выведены из графика: с 10 сентября:

№6825 Харьков-Пассажирский - Лозовая;

№6826 Лозовая - Харьков-Пассажирский;

№6169/6170 Пересечная - Харьков-Пассажирский;

№6173/6174 Харьков-Левада - Рогозянка;

№6177 Рогозянка - Харьков-Пассажирский;

№6181 Харьков-Пассажирский - Рогозянка;

№6403 Харьков-Пассажирский - Изюм;

№6430 Изюм - Харьков-Пассажирский;

№6407 Харьков-Пассажирский - Изюм;

№6428 Изюм - Шебелинка.

С 11 сентября:

№6414 Лозовая - Харьков-Пассажирский;

№6319 Харьков-Пассажирский - Мерчик;

№6322 Мерчик - Харьков-Пассажирский;

№6157 Харьков-Пассажирский ‐ Мерчик;

№6158 Мерчик - Харьков-Пассажирский.

С 10 сентября ряд пригородных поездов будет следовать из Харькова в Балаклею (вместо Савинцев и Изюма) и обратно. Речь идет о сообщении №6410, 6408 6419, 6432, 6431, 6433.

С 17 сентября:

№7001 Харьков-Пассажирский - Герсевановский (вместо Харьков-Пассажирский - Лозовая);

№6828 Герсевановский - Златополь (вместо Лозовая - Златополь).

В комментарии УНН председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что применяются только временные ограничения.

Мы пока не отменяем сообщение с Изюмом. Временные ограничения и изменения применяются по мере необходимости - сказал Перцовский.

Как доехать из Харькова в Изюм

Сейчас из Харькова в Изюм и обратно можно добраться автобусами или попутками.

Также автобусные маршруты курсируют ежедневно - с 6 утра до 18:30.

Напомним

В результате российского удара по пассажирскому поезду сообщением Днепр - Запорожье погибла проводница, которая вернулась в вагоны после объявления эвакуации.