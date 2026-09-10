"Укрзалізниця" вводит ограничения на сообщение Харьков - Изюм: как добраться между городами
Киев • УНН
С 10 сентября ряд поездов в Харьковской области временно вывели из графика. "Укрзалізниця" заявила, что сообщение с Изюмом не отменено.
С четверга, 10 сентября, "Укрзализныця" временно выводит из графика маршруты сообщения Харьков - Изюм. Однако о полном прекращении сообщения пока речи не идет: временные ограничения и изменения применяются по мере необходимости, пишет УНН.
Детали
В среду, 9 сентября, Изюмская ГВА со ссылкой на "Укрзализныцю" сообщила, что в связи с ситуацией с безопасностью с 10 сентября полностью отменяется курсирование следующих региональных и технических поездов:
- № 811 сообщением Харьков-Пасс. - Изюм;
- № 812 сообщением Изюм - Харьков-Пасс.;
- № 7812 сообщением Изюм - Закомельская;
- № 7811 сообщением Закомельская - Изюм.
Возврат приобретенных проездных документов (билетов) осуществляется в соответствии с действующими "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины"
В пресс-службе "Укрзализныци" журналисту УНН уточнили, что временно выведены из графика: с 10 сентября:
- №6825 Харьков-Пассажирский - Лозовая;
- №6826 Лозовая - Харьков-Пассажирский;
- №6169/6170 Пересечная - Харьков-Пассажирский;
- №6173/6174 Харьков-Левада - Рогозянка;
- №6177 Рогозянка - Харьков-Пассажирский;
- №6181 Харьков-Пассажирский - Рогозянка;
- №6403 Харьков-Пассажирский - Изюм;
- №6430 Изюм - Харьков-Пассажирский;
- №6407 Харьков-Пассажирский - Изюм;
- №6428 Изюм - Шебелинка.
С 11 сентября:
- №6414 Лозовая - Харьков-Пассажирский;
- №6319 Харьков-Пассажирский - Мерчик;
- №6322 Мерчик - Харьков-Пассажирский;
- №6157 Харьков-Пассажирский ‐ Мерчик;
- №6158 Мерчик - Харьков-Пассажирский.
С 10 сентября ряд пригородных поездов будет следовать из Харькова в Балаклею (вместо Савинцев и Изюма) и обратно. Речь идет о сообщении №6410, 6408 6419, 6432, 6431, 6433.
С 17 сентября:
- №7001 Харьков-Пассажирский - Герсевановский (вместо
Харьков-Пассажирский - Лозовая);
- №6828 Герсевановский - Златополь (вместо Лозовая -
Златополь).
В комментарии УНН председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что применяются только временные ограничения.
Мы пока не отменяем сообщение с Изюмом. Временные ограничения и изменения применяются по мере необходимости
Как доехать из Харькова в Изюм
Сейчас из Харькова в Изюм и обратно можно добраться автобусами или попутками.
Также автобусные маршруты курсируют ежедневно - с 6 утра до 18:30.
Напомним
В результате российского удара по пассажирскому поезду сообщением Днепр - Запорожье погибла проводница, которая вернулась в вагоны после объявления эвакуации.