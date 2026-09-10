Москва не справляется с украинскими дронами, поэтому к борьбе с ними привлекут резервистов

В московском военном округе рф решили создать специальные подразделения из резервистов для перехвата беспилотников и усиления защиты критически важных объектов. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа, пишет УНН.

Детали

Основной задачей новых подразделений станет управление высокоскоростными дронами-перехватчиками. Их планируют использовать как дополнительный элемент противовоздушной обороны объектов в московском военном округе.

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Точных сроков развертывания таких подразделений российские военные пока не называют. В настоящее время продолжается переподготовка инструкторов, после чего планируют начать обучение резервистов.

Резервистов уже привлекают к борьбе с дронами

Речь идет о россиянах, которые добровольно заключили контракт с минобороны рф и находятся в резерве с возможностью призыва.

Подобную практику россия начала применять еще весной 2026 года. В частности, резервистов привлекли к мобильным огневым группам в ленинградской области для защиты от атак беспилотников.

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