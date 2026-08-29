После атак украинских БПЛА на НПЗ производство бензина в рф сократилось до 70% от общей потребности - СМИ

Из-за усиления украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам производство бензина в рф в конце августа упало до уровня, покрывающего лишь около 70% внутреннего потребления. Остановка крупных НПЗ усугубила дефицит топлива и вынудила москву наращивать импорт нефтепродуктов, пишет УНН.

Детали

Украина продолжает усиливать давление на россию с помощью "дальнобойных санкций". Только в августе было зафиксировано 18 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности, 28 августа украинские военные с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 атаковали ярославский НПЗ, который входит в пятерку крупнейших заводов россии по объему первичной переработки нефти. Кроме того, на прошлой неделе был поражен пермский НПЗ ("Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"), он потерял около 86% мощностей по переработке и в настоящее время остановлен. Дальнобойные дроны FP-1 также атаковали "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове Нижегородской области, который является 4-м по объему переработки. Работа завода также была остановлена.

По данным издания The Moscow Times, из-за ударов по НПЗ производство автомобильного бензина в россии к концу августа упало до 70% от среднего уровня потребления на внутреннем рынке.

Журналисты отмечают, что таким образом Украина пытается ограничить доходы москвы. А усиление атак в августе привело к тому, что дефицит моторного топлива вернулся в российские регионы после короткой передышки с конца июля, когда в отдельных областях местные власти начали снимать или смягчать ограничения на продажу топлива.

По данным издания, производство бензина по состоянию на конец августа снизилось почти до того же уровня, который был в начале июля, на пике первой волны топливного кризиса.

Из-за остановки работы пораженных нефтеперерабатывающих заводов выпуск бензина к концу августа упал примерно до 80 000 тонн в сутки, а в среднем за август производство бензина держалось на уровне 90 000 тонн в сутки, или около 80% от ориентировочного уровня потребления, характерного для летнего периода.

Таким образом, аварийная остановка крупных НПЗ на прошлой неделе довела отставание производства бензина от потребностей рынка примерно до 35 000 тонн в сутки.

В российском Минэнерго журналистам решили это не комментировать.

В то же время, по данным издания, украинские "дальнобойные санкции" заставили россию нарастить импорт нефтепродуктов. В частности, морские поставки из стран Азии в августе составят примерно 270 000 тонн, а импорт автомобильного бензина из белоруссии достигнет около 150 000 тонн, или 5 000 тонн в сутки.

Всего в августе, по данным трейдеров, россия импортировала около 220 000 тонн бензина, или в среднем около 7 000 тонн в сутки.

Издание отмечает, что сейчас многие российские автовладельцы не отправляются в поездки без острой необходимости из-за риска простоять в очередях на заправку или остаться с пустым баком. Во многих российских регионах уже введены различные ограничения на отпуск топлива в рознице: лимитирование продаж в одни руки и очередность продаж в зависимости от четности государственного номера.

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