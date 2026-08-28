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НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт проседает: как украинские deepstrike истощают россию

Киев • УНН

 • 3036 просмотра

Украинские дальнобойные удары сокращают объёмы российского экспорта, останавливают работу НПЗ, подрывают возможности рф по производству ракетного топлива и фактически блокируют деятельность Черноморского флота.

НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт проседает: как украинские deepstrike истощают россию

Враг ощущает эффект украинских deepstrike: отдельные составляющие российского экспорта за август сократились на 80%, НПЗ в Кстове остановился, а Черноморский флот рф фактически заблокирован в Новороссийске. Почему дальнобойные удары всё сильнее влияют на возможности врага вести войну, разбирался УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко заявил о высокой эффективности украинских deepstrike — дальнобойных ударов по военным, промышленным и нефтяным объектам россии.

"Военная разведка подтверждает высокую эффективность наших дипстрайков, в частности по российским военным производствам и объектам нефтяной отрасли", — пишет Зеленский.

Влияние на российскую экономику

Один из наиболее показательных результатов касается российской экономики. Президент Зеленский сообщил, что ГУР получило внутренние российские документы, свидетельствующие о том, что только за август отдельные составляющие экспорта из страны-агрессора сократились на 80%.

Президент подчеркнул, что это означает прямые потери не только для федерального бюджета рф, который финансирует войну, но и для российских регионов. Часть их бюджетов, по данным разведки, и без этого находилась на грани банкротства.

Таким образом, эффективность deepstrike уже выходит далеко за пределы физического уничтожения отдельного объекта. Удары по нефтяной, портовой и логистической инфраструктуре бьют по способности россии продавать ресурсы, получать валютную выручку и пополнять бюджет.

Черноморский флот загнали в Новороссийск

Ещё один результат украинских ударов ГУР фиксирует на море. Российская сторона признаёт, что корабли Черноморского флота рф фактически заблокированы в Новороссийске и не могут полноценно действовать в море.

Ситуация уже заставляет москву искать нетипичные способы защиты торгового и так называемого теневого флота. Среди вариантов, которые рассматривает российское руководство, — оснащение гражданских судов стрелковым оружием, средствами радиоэлектронной борьбы и размещение на них военного персонала.

Сокращение ракетных возможностей россии

По данным ГУР, серия ударов по предприятию "Комбинат "Каменский" в Ростовской области привела к потере россиянами значительной части возможностей по производству твердотопливных двигателей для ракет.

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"Комбинат Каменский" относится к предприятиям российского ВПК и производит твёрдое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для других ракетных систем и авиационных средств поражения.

Силы обороны только в течение августа наносили по предприятию повторные удары. В частности, 24 августа Генеральный штаб подтвердил новое поражение комбината и пожар на его территории. 

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Кстово остановилось, Ярославль — новый удар

Одной из главных целей украинских дипстрайков остаётся нефтеперерабатывающая отрасль рф — источник топлива для армии и доходов для российской экономики. По данным ГУР, после украинских ударов остановил работу один из крупнейших российских НПЗ в Кстове Нижегородской области. Мощность предприятия составляла около 17 млн тонн нефти в год.

А 28 августа под ударом оказался и Ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Зеленский сообщил, что цель расположена примерно в 1000 км от линии фронта.  

Силы обороны применили для удара, в том числе дальнобойные БпЛА FP-1 производства Fire Point. Общая мощность Ярославского НПЗ составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты.

Известно, что удар пришёлся по установке первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 6,2 млн тонн в год. Это около 40% общей мощности предприятия. Вывод установки из работы соответственно способен существенно сократить первичную переработку нефти на заводе.

Таким образом, только Кстовский и Ярославский НПЗ имеют суммарную мощность около 32 млн тонн нефти в год. При этом Кстовский завод, по данным ГУР, уже остановлен, а последствия нового удара по Ярославскому уточняются.

"Победили свет на ТЭЦ в Херсоне"

Кампания по нанесению ударов на дальние расстояния параллельно разворачивается на временно оккупированных территориях Украины. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди 28 августа сообщил, что только за 26–28 августа «Птицы СБС» поразили 21 энергоузел и Луганскую ТЭС в Счастье.

Среди заявленных поражённых объектов — подстанции мощностью 220, 150 и 110 кВ на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской областей и в Крыму, а также ряд газораспределительных станций.

По данным Бровди, с начала операции СБС «Крымский рубильник off» — уже отработано 315 энергоузлов в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

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Юлия Мельник

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