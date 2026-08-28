Золотовалютные резервы рф "похудели" на 33,7 млрд долларов на фоне войны с Украиной - разведка
Киев • УНН
С начала года россия потеряла около 50 тонн золота, а его запасы сократились до 73,2 млн тройских унций. Падение нефтепереработки, продаж iPhone и туризма свидетельствует об ухудшении экономики.
российская агрессия против Украины негативно отразилась на экономической жизни государства-агрессора. С начала года рф избавилась примерно от 50 тонн металла, стоимость "золотого щита" сократилась на 33,7 млрд долларов. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
Запасы золота упали до 73,2 млн тройских унций. В то же время среднесуточная переработка нефти в июле снизилась до 3,6 млн баррелей. Это примерно на треть ниже обычной сезонной нормы - минимум с 2002 года.
Кроме того, за первое полугодие в россии реализовали лишь 460 000 айфонов. (падение на 60 тыс. за год).
Это антирекорд с 2022 года. У россиян нет денег на новые технологии из-за обнищания и изоляции. Последняя, к слову, также подтверждается рекордным крахом туристической сферы. Количество иностранных гостей сократилось почти на 20%, установив худший показатель за пять лет
Напомним
В июле 2026 года российская экономика показала дальнейшее ухудшение финансовой активности. Основной удар пришелся на добывающий сектор, производство нефтепродуктов и государственное управление. Но проблема уже не ограничивается экспортным сырьем - слабеют внутренний спрос и инвестиции.