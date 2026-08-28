Золотовалютні запаси рф "схудли" на 33,7 млрд доларів на тлі війни з Україною - розвідка
Київ • УНН
Від початку року росія втратила близько 50 тонн золота, а його запаси скоротилися до 73,2 млн тройських унцій. Падіння нафтопереробки, продажів iPhone та туризму свідчить про погіршення економіки.
російська агресія проти України негативно відобразилась на економічному житті держави-агресора. З початку року рф позбулася близько 50 тонн металу, вартість "золотого щита" схудла на 33,7 млрд. доларів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
Запаси золота впали до 73,2 млн тройських унцій. Водночас середньодобова переробка нафти в липні впала до 3,6 млн барелів. Це орієнтовно на третину нижче за звичну сезонну норму - мінімум із 2002 року.
Крім того, за перше півріччя в росії реалізували лише 460 000 айфонів. (падіння на 60 тис. за рік).
Це антирекорд з 2022 року. У росіян немає грошей на нові технології через зубожіння та ізоляцію. Вона, до слова, також підтверджується рекордним крахом туристичної сфери. Кількість іноземних гостей просіла майже на 20%, встановивши найгірший п’ятирічний результат
Нагадаємо
У липні 2026 року російська економіка показала подальше погіршення фінансової активності. Основний удар припав на видобувний сектор, виробництво нафтопродуктів і державне управління. Але проблема вже не обмежується експортною сировиною - слабшають внутрішній попит та інвестиції.