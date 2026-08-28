Золотовалютні запаси рф "схудли" на 33,7 млрд доларів на тлі війни з Україною - розвідка

$44.540.0351.860.15
ukenru
10:21 • 2210 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
09:56 • 11428 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину
Ексклюзив
09:34 • 13933 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
08:33 • 14563 перегляди
У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС
07:43 • 19514 перегляди
Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє пораненихPhotoVideo
07:30 • 26068 перегляди
Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця
06:20 • 26911 перегляди
Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі
Ексклюзив
06:20 • 46376 перегляди
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
06:15 • 45460 перегляди
МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдовиPhoto
28 серпня, 04:57 • 30493 перегляди
Дрони атакують ярославль і москву в росії оголосили червоний рівень небезпеки Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.5м/с
42%
753мм
Популярнi новини
Президент США Дональд Трамп призначив Бена Мосса новим секретарем апарату Білого дому28 серпня, 03:16 • 6350 перегляди
Що святкують 28 серпня в Україні та світі 28 серпня, 04:00 • 8086 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto06:30 • 37709 перегляди
Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує07:36 • 8150 перегляди
Ворог знову атакував ТЦ у Харкові07:57 • 14269 перегляди
Публікації
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину09:56 • 11465 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
09:34 • 13967 перегляди
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
06:20 • 46396 перегляди
МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдовиPhoto
Ексклюзив
06:15 • 45475 перегляди
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 92024 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Нікушор Дан
Олександр Слобоженко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Непал
Індія
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto06:30 • 37755 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 78828 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 77048 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 116815 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 99926 перегляди
Актуальне
Опалення
Ту-95
Facebook
Фільм
Серіали

Золотовалютні запаси рф "схудли" на 33,7 млрд доларів на тлі війни з Україною - розвідка

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Від початку року росія втратила близько 50 тонн золота, а його запаси скоротилися до 73,2 млн тройських унцій. Падіння нафтопереробки, продажів iPhone та туризму свідчить про погіршення економіки.

Золотовалютні запаси рф "схудли" на 33,7 млрд доларів на тлі війни з Україною - розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

російська агресія проти України негативно відобразилась на економічному житті держави-агресора. З початку року рф позбулася близько 50 тонн металу, вартість "золотого щита" схудла на 33,7 млрд. доларів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

Запаси золота впали до 73,2 млн тройських унцій. Водночас середньодобова переробка нафти в липні впала до 3,6 млн барелів. Це орієнтовно на третину нижче за звичну сезонну норму - мінімум із 2002 року.

Крім того, за перше півріччя в росії реалізували лише 460 000 айфонів. (падіння на 60 тис. за рік).

Це антирекорд з 2022 року. У росіян немає грошей на нові технології через зубожіння та ізоляцію. Вона, до слова, також підтверджується рекордним крахом туристичної сфери. Кількість іноземних гостей просіла майже на 20%, встановивши найгірший п’ятирічний результат

- зазначили в Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо

У липні 2026 року російська економіка показала подальше погіршення фінансової активності. Основний удар припав на видобувний сектор, виробництво нафтопродуктів і державне управління. Але проблема вже не обмежується експортною сировиною - слабшають внутрішній попит та інвестиції.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономікаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Україна