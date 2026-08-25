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Техника

CEO Fire Point рассказала о планах расширения производства за рубежом

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Завод Fire Point по производству ракетного топлива в Дании запустят в конце 2027 года. Другие государства также предлагали запустить производство компании и у себя

CEO Fire Point рассказала о планах расширения производства за рубежом
Ирина Терех

Fire Point строит завод по производству твердого ракетного топлива в Дании. CEO и CTO компании Ирина Терех рассказала, есть ли у компании планы по открытию подобных производств в других странах, сообщает УНН

Она подтвердила, что помимо Дании, которая сама выразила заинтересованность в открытии производства на своей территории, подобные предложения озвучивали и представители других государств. Вместе с тем Терех не стала раскрывать информацию о том, каких именно. 

В компании размышляют над дальнейшим масштабированием производства и за пределами нашей страны, но пока планируют сосредоточиться на реализации проектов в Украине. 

Конечно, мы об этом (масштабировании производства за рубежом - ред.) думаем, но у нас ограниченные управленческие ресурсы, и сейчас наш основной фокус - Украина. Поэтому мы прорабатываем варианты на будущее, но с точки зрения экономики, с точки зрения человеческого капитала и учитывая наши личные планы жить в Украине хотелось бы максимально локализоваться дома

- сказала Ирина Терех. 

На сегодняшний день строительство завода в Дании уже началось. Запуск завода ожидается в конце 2027 года. Было решено разместить мощности не в Украине из-за фактора безопасности, поскольку россия охотится на оборонные производства. 

Это будет будущий шахтный комплекс и производственный комплекс по заливке ракет FP-7 и FP-7.x и бустеров для Flamingo

- отметила Ирина Терех во время пресс-тура на строительство. 

Ирина Терех также рассказала, что Fire Point уже производит ракетное топливо в Украине, а завод в Дании позволит значительно масштабировать мощности. 

Но когда дело дошло до масштабирования производства, учитывая потребность в предсказуемой мощности, расположенной в безопасном месте, мы приняли очень щедрое приглашение от Дании разместить такой завод здесь

- пояснила она. 

По словам Ирины Терех, Дания выразила заинтересованность в предоставлении украинской оборонной промышленности возможностей размещать свое производство на ее территории. Но когда такое предложение прозвучало, то, как рассказала Терех, она не верила, что европейская страна достаточно быстро предоставит разрешение на строительство завода по производству ракетного топлива. Однако датские власти действовали быстро, и через три недели с момента предложения команда уже инспектировала площадки под будущий объект. 

Общая площадь завода составит более 120 тыс. кв. м, а мощность - от 800 до более чем 4100 ракет в год в зависимости от потребностей. Процесс строительства заставил пересмотреть нормативные требования и экспертизу по возведению таких масштабных объектов. На время войны в Украине завод будет работать на потребности наших Сил обороны, в дальнейшем планируется, что топливо будет поставляться и европейским партнерам. 

По словам Ирины Терех, строительство завода оценивается более чем в 150 млн евро. Его стоимость выросла после того, как выяснилось, что приобретенное компанией помещение не подходит для производства и ей пришлось строить новое.

Напомним

Как сообщал УНН, завод по производству твердого ракетного топлива Fire Point строит в датском городе Войенс, расположенном на юге страны. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна - член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории.

Чтобы Fire Point могла начать производство твердого топлива для ракет, датские власти устранили более 20 законодательных барьеров. 

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Юлия Мельник

Война в УкраинеЭкономика
Ирина Терех
Война в Украине
НАТО
Дания
Украина